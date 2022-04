Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est 314 € moins cher

Plus d'un an après sa sortie, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro reste un excellent modèle de vidéoprojecteur qui offre une fiche technique très fournie. En ce moment, on peut le trouver à 685 euros au lieu de 999 euros sur le site goboo.com.

C’est au printemps 2021 que Xiaomi a dévoilé son vidéoprojecteur Mi Smart Projector 2 Pro, la seconde itération du Mi Smart Projector lancé l’année précédente. Doté d’une fiche technique complète, ce modèle a en plus l’avantage d’être beaucoup moins onéreux que la plupart des autres références que nous pouvons recommander dans nos lignes, qui dépassent souvent les 1 500 euros. Et avec une promotion de 314 euros, le vidéoprojecteur de Xiaomi devient encore plus intéressant.

Les points essentiels du Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Un modèle compact avec Android TV

Une définition Full HD jusqu’à 120 pouces

Une luminosité jusqu’à 1 300 lumens

HDR10, DTS-HD, Dolby Audio

D’abord affiché à 999 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est désormais disponible à 685 euros sur le site goboo.com.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un vidéoprojecteur compact pour un vrai cinéma à la maison

Si le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro n’est pas un vidéoprojecteur « portable », il n’en demeure pas moins facilement transportable grâce à sa taille compacte (215 x 201 x 143 mm pour un poids de 3,7 kg). Côté design, on aura droit à un fini plutôt sobre et épuré, avec des bords arrondis. Ce format le rendra en plus très facile à placer dans son intérieur, sans qu’il soit trop encombrant.

Mais son principal intérêt se trouve dans ses entrailles. Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro embarque ainsi une puce DMD 0,47″ qui permettra de projeter une image en Full HD (1 920 × 1 080 pixels), via une source lumineuse LED d’une puissance de 1 300 lumens. Soit l’assurance de profiter d’images bien claires et précises, et ce, même en pleine journée. Il s’agit par ailleurs d’une luminosité deux fois plus importante que le précédent modèle, ce qui lui assure également la prise en charge du HDR10. On regrettera peut-être un rendu des couleurs qui manque un poil de justesse, mais l’ensemble sera tout à fait satisfaisant pour cette gamme de prix.

Une image adaptable

Ce modèle ne disposant pas de zoom sur son bloc optique, on aura droit à une focale fixe, avec un focus électrique qui règlera la netteté. La position de l’appareil déterminera donc la taille de l’image projetée, ce qui vous donnera l’occasion de régler la taille de l’écran de 60 à 120 pouces selon la configuration de votre pièce.

Concernant la qualité sonore, celle-ci ne sera pas en reste avec deux haut-parleurs de 10W chacun, qui prennent en charge le DTS-HD et le Dolby Audio. Vous bénéficierez ainsi d’un son bien vaste et immersif durant vos sessions cinéma. Petit plus : le projecteur peut aussi faire office d’enceinte grâce à la connectivité Bluetooth.

Un vidéoprojecteur avec Android TV

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro tourne sous l’interface Android TV 9.0, riche d’une foule d’applications grâce au Play Store et surtout très simple d’utilisation. La fonction Chromecast, qui permet de diffuser des contenus depuis un smartphone ou une tablette, sera aussi de la partie, de même que Google Assistant pour vos requêtes vocales. Ce dernier, qui sera accessible depuis la télécommande, se chargera aussi de contrôler tous vos appareils connectés présents chez vous.

Enfin, la connectique de ce vidéoprojecteur sera plutôt fournie avec deux ports HDMI 2.0 (dont un avec l’ARC), 1 port USB 2.0, une sortie audio jack, une sortie optique S/PDIF ainsi qu’un port Ethernet pour compléter l’accès Wi-Fi.

Des vidéoprojecteurs d’autres marques

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles existants sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.