Le nouveau TV 4K QLED 43″ de TCL (avec Google TV) est déjà 130 € moins cher

Si vous voulez goûter à du QLED sans faire un énorme trou dans votre budget, la nouvelle référence de TCL est actuellement en promotion : le modèle 43C635 passe à 469 euros contre 599 euros.

TCL conçoit des téléviseurs QLED très réussis avec l’avantage d’être plus accessibles que la concurrence. Fort de sa réputation, le constructeur revient avec de nouveaux modèles qui se révèlent très intéressants. Pour ces nouvelles références, la marque met en avant son savoir-faire et misent sur des TV 4K QLED profitant de Google TV. Le modèle C63 possède une belle technique avec un prix plus doux qu’à sa sortie grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir du modèle C63 de TCL

La dalle QLED de 43″ compatible 4K HDR

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision

Les modes VRR et ALLM sont de la partie

La présence de Google TV

Au lieu d’un prix barré à 599 euros, le téléviseur TCL QLED 43C635 (2022) de 43 pouces est à présent à 499 euros chez Boulanger, mais grâce à une ODR le prix du téléviseur passe à 469 euros seulement.

Si vous souhaitez une diagonale plus grande, le modèle de 55 pouces passe à 599 euros après ODR.

Le savoir-faire de TCL dans une petite diagonale

TCL a de nombreux arguments à faire valoir, et se défend bien face à la concurrence assez rude sur le marché. Si ces téléviseurs sont plus abordables, le constructeur fait finalement peu de concessions et propose souvent des téléviseurs à la hauteur des attentes actuelles. Ici, le modèle C63 fait preuve d’élégance face au géant Samsung avec une conception élégante et sobre. Sa petite diagonale de 43 pouces reste très immersive grâce à ses bordures fines et dont la qualité d’affichage est au rendez-vous avec le QLED. Cette technologie n’arrive certes, pas au niveau de l’OLED, mais apportera tout de même de très beaux contrastes et assurera une bonne reproduction des couleurs.

Grâce à sa compatibilité 4K HDR Pro (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur fournit une belle finesse d’image. Il a également le mérite d’être compatible avec les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, TCL propose à nouveau une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Google TV : une interface encore plus fluide et personnalisée

Sur ce modèle, vous apprécierez la présence de 3 ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. On trouve également le taux de VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide. La dalle est ensuite à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, une interface qui vient remplacer Android TV. L’interface est toujours aussi simple et fluide, en mettant davantage en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Plutôt OLED que QLED ?

