Compatible VRR, ce téléviseur 4K 65 pouces de Philips est à un super prix

La référence 65PUS7556 de Philips est une télé aussi bien adaptée pour les soirées cinéma à la maison que pour des sessions gaming. Actuellement en promotion, le modèle de 65 pouces est à prix réduit : 599 euros seulement.

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, il est préférable de choisir un téléviseur compatible avec les meilleures normes vidéos et audio. Philips compte parmi les meilleurs, notamment avec le TV 65PUS7556 qui est aussi dédié au gamer grâce à sa compatibilité avec le VRR qui vient tout juste d’être officialisé sur la PS5. Ce modèle de 65 pouces a de quoi plaire, surtout qu’il est actuellement à moins de 600 euros.

Les points forts du TV Philips

Une grande diagonale de 65 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos

Compatible avec le VRR

Au lieu d’un prix barré à 924,93 euros, le TV Philips LED 4K (65PUS7556) de 65 pouces est disponible en promotion à 599,99 euros sur le site Cdiscount.

Une grande dalle de bonne qualité

Au niveau du design de ses TV, Philips sait y faire. Le modèle 65PUS7556 ne fait pas exception, avec la finesse de son écran et son cadre métal argenté qui rendent l’ensemble plutôt sobre et élégant. Il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose avec sa diagonale de 65 pouces.

Cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. D’autant plus que ce téléviseur propose une définition 4K UHD, ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K.

Assure une meilleure expérience en jeu sur votre PS5

Cette télé à la particularité d’être compatible avec le taux de rafraîchissement variable de l’image (VRR). Cette technologie apporte un véritable intérêt pour les joueuses et les joueurs. Elle permet d’améliorer la netteté de l’image et éliminer les déchirures d’écran. Résultat : l’expérience de jeu est fluide et stable. C’est une bonne chose, d’autant plus que Sony vient tout juste d’annoncer l’arrivée de la VRR sur la PS5 et a communiqué une première liste de jeux compatibles. En revanche, le téléviseur ne dispose pas de port HDMI 2.1 pour profiter de la 4K@120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

Quant à l’interface du téléviseur, on ne retrouve pas Android TV mais l’interface maison Saphi. Cet OS est intuitif et rend votre téléviseur très agréable à utiliser. On peut y retrouver les applications de services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il intègre même l’assistant vocal de Google, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Si vous souhaitez comparer le modèle de Philips avec d'autres références dédiées au gaming, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleures TV pour la PS5 et la Xbox Series X | S.

