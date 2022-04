Déjà à petit prix, la nouvelle caméra de Xiaomi qui filme en 2K est à -33 %

S’il y a bien une marque qui propose des produits au meilleur rapport qualité-prix, c’est bien Xiaomi. Le constructeur a sorti récemment une petite caméra de surveillance qui a de nombreux atouts, dont son prix qui passe de 29,99 euros à 19,99 euros.

Xiaomi est un constructeur qui a la particularité d’être présent sur un nombre incalculable de domaines. La firme chinoise compte d’ailleurs un bon nombre de caméras de surveillance, dont une nouvelle référence qui est sortie récemment : la Mi Camera 2K Magnetic Mount. Cette petite dernière est principalement pensée pour l’intérieur, avec son petit format et sa fixation magnétique elle se montrera très discrète. Son véritable atout reste sa définition pour obtenir des images nettes. Xiaomi présente à nouveau une solution suffisante pour surveiller votre domicile sans investir une somme monstrueuse, surtout qu’en ce moment elle profite d’une réduction de 10 euros sur son prix initial.

La caméra de Xiaomi est capable …

De surveiller votre domicile à distance via l’application

D’enregistrer des vidéos en 2K sur microSD ou dans le cloud

Ainsi que de connecter d’autres appareils Xiaomi pour profiter des avantages de l’écosystème

Lancée au prix de 29,99 euros, la récente caméra Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic Mount bénéficie de 33 % de réduction et passe à 19,99 euros sur Amazon.

Une caméra discrète facile à fixer

Avec sa nouvelle caméra, Xiaomi joue la carte de la discrétion en proposant des petites dimensions de 60 x 48 x 67,5 mm. Son revêtement blanc rend un aspect minimaliste, discret et esthétique plutôt appréciable. Elle offre un format rond compact afin de se poser n’importe où, elle est d’ailleurs proposée avec un support magnétique (dont le nom à rallonge) qui s’avère très utile pour fixer la caméra facilement sans nécessiter d’outils. La caméra a d’ailleurs l’avantage de proposer plusieurs inclinaisons grâce à son support rotatif à 180°.

Pour le faire fonctionner, il faut commencer par télécharger l’application Mi Home. Il suffit ensuite d’allumer votre caméra et de scanner le code QR situé sous la caméra pour vous connecter. De là, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD préalablement insérée dans la caméra. Il est également possible de passer par le cloud, mais il faut un abonnement.

Un rendu d’image nette, même de nuit

À propos de la caméra de surveillance, elle offre une très bonne qualité d’image qui profite d’une définition en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels. En plus d’apporter des images nettes et détaillées, il est possible à présent d’effectuer un zoom avant sans flou. Elle enregistre des images détaillées dans toutes les situations de luminosité, car elle dispose d’une vision nocturne infrarouge pour garder un œil sur votre domicile. Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est facilement capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes.

Ce produit dispose aussi de deux microphones, utilisant la technologie de réduction active du bruit, pour réduire efficacement l’écho produit par les haut-parleurs et restituer le son de manière correct et suffisant en intérieur. Enfin, il faut savoir que la caméra s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de Xiaomi et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez même afficher le retour vidéo sur votre Smart Display, par exemple. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie.

