À -45 %, ce robot aspirateur haut de gamme devient une très bonne affaire

Le iRobot Roomba i7 150 est une excellente option pour passer l’aspirateur. Il propose un système de nettoyage complet afin de fournir une aide efficace au quotidien pour vos corvées de ménage. On le retrouve aujourd’hui à 491 euros contre 899 euros.

La marque iRobot continue de s’imposer sur le marché des aspirateurs robots, et son Roomba i7 fait partie des meilleures références. C’est un robot aspirateur haut de gamme qui habituellement est assez onéreux, mais qui, au fur et à mesure, devient de plus en plus abordable. Aujourd’hui, vous pouvez profiter d’une réduction de près de 410 euros sur son prix d’origine.

Les points forts du iRobot Roomba i7 150

Un système de nettoyage puissant pour éliminer les saletés incrustées

Une cartographie précise pour un nettoyage efficace

Compatible avec Google Assistant et Alexa

Initialement à 899 euros, l’aspirateur iRobot Roomba i7 150 est disponible en promotion à 491 euros sur le site Ubaldi en utilisant le code 4UBA1722.

Un aspirateur robot qui s’adapte à votre intérieur

Le Roomba i7 rassemble toute l’expérience et le savoir-faire de iRobot. Ce dernier a pour but de vous faciliter la corvée de passer l’aspirateur sans effort. Grâce à son design tout en rondeur avec une hauteur de 9,3 cm, l’aspirateur robot pourra se faufiler sous de nombreux meubles. Afin de nettoyer la poussière qui s’accumule dans votre domicile, le i7 s’équipe d’une double-brosse en caoutchouc multisurfaces ainsi qu’une batterie de capteurs pour bien se situer dans votre domicile et éviter les obstacles afin de poursuivre sa routine de ménage.

Pour obtenir un ménage complet, il est possible de réaliser une cartographie complète de votre intérieur via l’application mobile dédiée iRobot Home, afin d’indiquer à votre robot les zones à passer aux cribles. Il gardera en mémoire ses trajets et optimisera ses futurs passages. Il est capable d’apprendre de ses erreurs et faire des suggestions personnalisées comme des nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google Home et Alexa Alexa.

Pour un nettoyage en profondeur

Rien ne lui fait peur, car il est capable de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage).La présence de la technologie Dirt Detect, va pouvoir permettre au robot de détecter les zones particulièrement sales pour les nettoyer davantage en profondeur. La puissance d’aspiration est d’ailleurs estimée 10 fois supérieure à celle de la série 600. Sur ce modèle, la fonction Power Boost permet également d’augmenter ou de diminuer automatiquement cette puissance en fonction du type de sol rencontré.

Quant à l’autonomie, il dispose d’une autonomie assez correcte qui est de 75 minutes environ. Cela devrait laisser le temps à l’appareil de nettoyer toute la poussière avant de retourner à sa base. Pour le recharger entièrement, comptez à peu près 2 heures. Gardez à l’esprit que c’est un aspirateur autonome, qui retournera, tout seul comme un grand, à sa station de recharge avant de repartir à la chasse aux poussières.

