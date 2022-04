Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G devient déjà plus abordable sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G arrivé en février dernier apparaît en ce moment en promotion du côté d'Amazon. Sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage tombe maintenant à 299 euros au lieu de 369 euros.

Habitué à être l’une des offres les plus solides du milieu de gamme, la famille Redmi Note de Xiaomi en 2022 est composée de quatre modèles : le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S (existe en version 5G), le Redmi Note 11 Pro (existe aussi en version 5G) et le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Elle revient cette année avec une formule encore peaufinée et propose de nouveau une fiche technique plutôt attrayante pour un prix somme toute raisonnable. Et la bonne nouvelle, c’est que celui-ci continue de descendre avec le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G qui voit déjà son prix se relâcher sur Amazon.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

L’écran OLED, 120 Hz et lumineux

Le capteur principal de 108 mégapixels

L’autonomie et la charge rapide

Lancé au prix de 369 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G se retrouve aujourd’hui à ne plus coûter que 299 euros sur Amazon.

Un beau smartphone performant en photo

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G vient raffiner à nouveau la formule de l’an passé. Avec son design plus rectangulaire et sa dalle OLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces, il vient offrir une expérience de visionnage digne d’un smartphone premium. Avec son taux d’échantillonnage de 360 Hz, il assurera une expérience fluide pour les gamers à la recherche d’une bonne réactivité tactile lors de leurs parties de jeu. L’écran est protégé ici par du Gorilla Glass 5.

Côté photo, on dispose d’un capteur 108 Mpx, d’un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Ce smartphone prend des photos honorables en grand-angle avec un bon niveau de détail et s’en sort aussi en basse luminosité pour fournir des clichés globalement exploitables d’après notre test.

De la puissance jusqu’à l’autonomie

Il est ensuite est équipé du Snapdragon 695 de Qualcomm et tourne sous MIUI13 avec Android 11 pour le moment. Il faudra donc encore attendre pour voir Android 12 arriver. Cette puce de série 600 est efficace pour ce qui est de la navigation quotidienne et de la gestion du multitâche, mais est encore en retrait sur la partie gaming intensive. Elle aura donc plus de difficultés à faire tourner les jeux 3D les plus gourmands. L’interface est néanmoins fluide et agréable à utiliser, mais garde toujours les applications préinstallées habituelles.

Il embarque aussi avec lui une batterie de 5 000 mAh, de quoi obtenir une autonomie très correcte d’une journée et demie en moyenne, voir deux jours avec une utilisation légère. Il dispose d’une charge rapide de 67 W qui vous permettra de revenir à 50% de batterie en seulement 15 minutes et d’atteindre les 100 % en un peu plus de 40 minutes. Il est également certifié IP53 pour résister un minimum à l’eau et à la poussière.

Pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

