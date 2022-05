Ce PC portable gaming avec une RTX 3060 est près de 30 % moins cher sur Amazon

Si vous recherchez un PC portable gaming performant sans vous ruiner, le HP Victus 16-d0206nf est fait pour vous. Équipé d'une Nvidia GeForce RTX 3060, ce laptop voit son prix passer de 1 199 euros à 869 euros sur Amazon.

Qui n’a pas envie de pouvoir profiter de bonnes performances de jeu n’importe où. La gamme Victus de HP est connue pour créer des PC portables gaming compétitifs, et ce laptop dédié aux joueurs s’avère être une machine très abordable avec un rapport qualité-prix intéressant. D’autant que le modèle 16-d0206nf subit en ce moment une baisse de prix de 330 euros.

Les points clés de ce PC portable gaming

Un écran de Full HD de 16,1 pouces à 144 Hz

Le combo Intel Core i5-11400H + Nvidia GeForce GTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Au lieu de 1 199 euros habituellement, ce PC portable gaming est maintenant affiché au prix de 869 euros sur Amazon.

Un bon rapport qualité-prix

Les PC portables Victus de HP représentent une bonne alternative pour les joueurs à la recherche d’une machine pouvant faire tourner leur jeu de manière fluide en définition Full HD. Ce PC portable gaming dispose d’une fiche technique plutôt alléchante. Nous avons ici une dalle IPS antireflet de 16,1 pouces à 144 Hz pour assurer une fluidité optimale dans vos jeux ainsi que dans la navigation au quotidien, pour une expérience sans aucune latence.

Il embarque également avec lui un processeur Intel Core i5-11400H, 16 Go de RAM, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 et un SSD NVMe de 512 Go. Vous pourrez donc faire tourner vos jeux dans de bonnes conditions avec les réglages adaptés et être assuré d’un lancement rapide et de temps de chargement minimes. Ce PC peut également convenir à de la bureautique ou bien encore devenir une véritable machine créative, en supportant de la création de contenu avec du montage vidéo ou de la retouche photo par exemple, si l’envie vous en prenait.

Un PC portable complet avec une bonne connectique

HP propose ici un PC portable gaming plutôt bien fini et assez sobre et évite l’allure trop encombrante que peuvent avoir certains PC portables dédiés au jeu. Il propose un châssis relativement transportable pesant 2,4 kilos et mesurant 2,3 cm d’épaisseur, avec une connectique fournie qui comprend : un port HDMI 2.0, trois ports USB 3.2, un port USB-C (DisplayPort), un port jack et un port pour carte SD.

Au niveau de l’autonomie, ce PC n’est pas le plus robuste qui soit et il ne faut pas non plus espérer en tirer de trop longues sessions de jeu à cause des ressources utilisées. Sa batterie de 70 Wh pourra faire tourner la machine quelques heures tout au plus malgré une autonomie annoncée par le constructeur de 5 heures 45 en usage mixte et de 7 heures en lecture vidéo. Il faudra donc garder l’adaptateur secteur 200 W près de vous si vous voulez tenir longtemps comme pour la plupart des machines dédiées au jeu.

