Une offre fibre pas chère, les Nothing Ear (1) à -25 % et un laptop gaming en promo – les bons plans à ne pas rater

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : SFR propose une offre à 20 euros par mois avec prix bloqué pendant deux ans, les Nothing Ear (1) notés 9/10 passent de 99,99 euros à seulement 74,99 euros et le PC portable gaming HP Victus doté d'une RTX 3060 profite d'une baisse de prix de 250 euros.

SFR crée la surprise avec une offre fibre au prix bloqué de 20 €/mois pendant 2 ans

Voyant la concurrence grandissante du côté des offres de box Internet fibre et ADSL, SFR ne comptait pas se faire distancer et vient proposer une nouvelle série limitée concernant sa SFR Box 7 pour seulement 20 euros par mois étalé sur deux ans avec un engagement d’un an. Cette offre devient donc la plus économique sur la durée.

Ce qu’il faut retenir de l’offre SFR Fibre

Petit prix pendant 2 ans !

Jusqu’à 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi

Les appels illimités vers les fixes en France

160 chaînes et services TV

Jusqu’au 9 mai 2022

, la série limitée SFR fibre est disponible à 20 euros par mois pendant 24 mois, puis passe à 38 euros mensuels. Cette offre avec engagement d’un an est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique dans votre domicile, sachez que l’abonnement ADSL est au même prix et aux mêmes conditions, soit 20 euros par mois pendant deux ans, puis 33 euros mensuels par la suite.

Les Nothing Ear (1) sont encore plus convaincants avec 25 % de réduction

En introduisant les Ear (1) sur le marché, Nothing présente des écouteurs simples qui parviennent toutefois à faire bien mieux que la plupart de leurs concurrents. Ils remplissent parfaitement les critères que l’on attend de ce type de produits, et sont aujourd’hui proposés à leur prix le plus bas. Testés et notés 9/10 dans nos colonnes, c’est une belle occasion d’en faire l’acquisition en attendant l’arrivée du prochain produit de la marque.

Les Nothing Ear (1) en quelques mots

Un design singulier

Des oreillettes confortables grâce à leur format intra

Une réduction de bruit active efficace

Petit plus : ils sont compatibles avec la charge sans fil

Avec un prix de lancement à 99,99 euros, les Nothing Ear (1) bénéficient d’une réduction de 25 % et sont désormais disponibles à 74,99 euros sur Amazon.

Ce PC portable gaming avec une RTX 3060 est à un excellent prix sur Cdiscount

Qui n’a pas envie de pouvoir profiter de bonnes performances de jeu n’importe où. La gamme Victus de HP est connue pour créer des PC portables gaming compétitifs, et ce laptop dédié aux joueurs s’avère être une machine très abordable avec un rapport qualité-prix intéressant. D’autant que le modèle 16-d0206nf subit en ce moment une baisse de prix de 250 euros.

Les points clés de ce PC portable gaming

Un écran de Full HD de 16,1 pouces à 144 Hz

Le combo Intel Core i5-11400H + Nvidia GeForce GTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Au lieu de 1149 euros habituellement, ce PC portable gaming est maintenant affiché au prix de 899 euros sur le site Cdiscount.

