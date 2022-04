Avec 25 % de réduction, les Nothings Ear (1) sont une très bonne affaire

Les Nothing Ear (1) ont fait leur petit effet à leur sortie, au point même que nous leur avons attribué la note de 9/10. Ils frôlent l’excellence aujourd’hui en étant proposés 25 euros moins chers, soit 74,99 euros contre 99,99 euros habituellement.

En introduisant les Ear (1) sur le marché, Nothing présente des écouteurs simples qui parviennent toutefois à faire bien mieux que la plupart de leurs concurrents. Ils remplissent parfaitement les critères que l’on attend de ce type de produits, et sont aujourd’hui proposés à leur prix le plus bas. Testés et notés 9/10 dans nos colonnes, c’est une belle occasion d’en faire l’acquisition en attendant l’arrivée du prochain produit de la marque.

Les Nothing Ear (1) en quelques mots

Un design singulier

Des oreillettes confortables grâce à leur format intra

Une réduction de bruit active efficace

Petit plus : ils sont compatibles avec la charge sans fil

Avec un prix de lancement à 99,99 euros, les Nothing Ear (1) bénéficient d’une réduction de 25 % et sont désormais disponibles à 74,99 euros sur Amazon.

Un concept original qui fait son effet

Les Nothing Ear (1) sont les premiers produits de la nouvelle entreprise de Carl Pei, et d’emblée on constate que le design des écouteurs et du boîtier se démarque fortement de la concurrence. Les écouteurs misent sur l’originalité avec un look tout en transparence. Le concept a le mérite d’être atypique et plutôt plaisant, même si le format intra-auriculaire avec la tige courte rappelle celui des AirPods Pro. Les écouteurs sont plutôt agréables à porter au quotidien : on pourra les utiliser pendant 3 à 4 heures consécutives sans se sentir gêné.

Le boîtier de recharge en lui-même est bien plus volumineux que ce que l’on peut trouver chez la concurrence tout en étant lui aussi complètement transparent. Concernant l’autonomie, il faut compter sur 4 heures avec la réduction de bruit activée, contre 5 à 6h sans. Durant notre test, ils ont tenu plus longtemps, mais de nombreux écouteurs concurrents proposent désormais une autonomie meilleure encore. Le boîtier de recharge, il est possible de la prolonger à 24 ou 34 heures selon le mode.

Une expérience audio réussie

Les Nothing ear (1) proposent une bonne isolation passive, mais une fonction de réduction de bruit active est également de la partie. Cette dernière dispose de trois modes de puissance et fait un bon travail pour masquer la plupart des bruits extérieurs constants, ce qui sera parfait pour les voyages en train par exemple. Bien sûr, les écouteurs de Nothing ne sont pas au niveau d’écouteurs des WF-1000XM4, mais ils parviennent tout de même à surpasser certaines références proposées à un prix similaire comme les Huawei FreeBuds 4i ou les Beats Studio Buds.

Côté audio, même s’il ne s’agit pas des écouteurs les plus puissants de leur catégorie, les Ear (1) proposent un rendu sonore bien équilibré qui soigne les basses et les médiums, et propose une spatialisation très convaincante. Les Ear (1) font quelques concessions et s’appuient sur les codecs SBC et AAC. Nothing continue de mettre à jour son produit, et propose désormais la possibilité d’utiliser Google Assistant et Siri grâce à une commande gestuelle. Concrètement, ces assistants vocaux vont également permettre de commander les écouteurs à la voix en plus des contrôles tactiles et pourront servir à appeler un contact, changer de piste ou modifier le volume sonore dans les écouteurs.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Nothing Ear 1.

