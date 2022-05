Amazon brade un kit de démarrage Philips Hue juste avant les French Days

Si vous aviez des envies de domotique, c'est peut être le bon moment pour vous lancer avec un pack de démarrage Philips Hue en réduction comprenant 2 ampoules connectées, un pont de connexion et un bouton qui passe aujourd'hui à seulement 104,99 euros au lieu de 149,99 euros sur Amazon.

Quand on parle ampoules connectées, le nom Philips Hue arrive tout de suite en tête. Simples d’accès et pratiques, ces produits représentent un excellent point d’entrée pour une personne cherchant à rendre son intérieur plus smart avec des choix d’ambiances et de couleurs variés. Et une nouvelle offre entre en scène aujourd’hui pour qui voudrait se lancer dans cette aventure avec un pack de démarrage complet de Philips qui voit son prix baisser en ce moment sur Amazon.

Les avantages de ce pack Philips Hue

Un kit de démarrage complet et facile à installer

Une compatibilité avec les principaux assistants vocaux

Le protocole Zigbee, moins gourmand que le Wi-Fi

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Au lieu de 149,99 euros habituellement, ce pack Philips Hue proposant deux ampoules connectées, un pont de connexion et un bouton est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 104,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le kit de démarrage Philips Hue. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des ampoules pour voir la vie en couleurs

Lancée en 2012, la gamme d’ampoules connectée Hue de Philips est devenue au fil du temps un incontournable du secteur, avec des équipements de haute qualité. Ici les ampoules proposent un éclairage ne comprenant pas moins de 16 millions de nuances de couleurs pour vous permettre de personnaliser à l’envie l’ambiance de n’importe quelle pièce de votre intérieur.

Ces ampoules permettent de régler la couleur ainsi que l’intensité de l’éclairage soi-même à distance, directement depuis l’application Philips Hue disponible sur smartphone et sur tablette. Tablette avec laquelle il est également possible de programmer l’allumage et l’extinction des ampoules ou bien même de les allumer à distance même une fois partie de chez vous. Vous pourrez aussi contrôler directement votre éclairage au son de votre voix grâce à l’intégration des assistants vocaux Google Assistant, Siri et Alexa.

Une installation ultra simple

Concernant l’installation, aucune peur à avoir, car la procédure se révèle être très simple. Tout ce qu’il vous faudra faire, c’est de connecter le pont de connexion fourni à votre box internet pour établir une connexion longue portée avec les ampoules. Cette connexion se fait via le protocole Zigbee utilisé par la marque à la place du Wi-Fi et qui consomme moins d’énergie que celui-ci. Les ampoules seront ensuite prêtes à être illuminées directement une fois cette simple opération réalisée. Le pack contient également un bouton qui fonctionnera comme un interrupteur que vous pourrez installer sur un mur, pour pouvoir également allumer ou éteindre manuellement les ampoules. Cet interrupteur fonctionne lui aussi sans fil et pour être installé n’importe où.

Tout savoir les Philips Hue

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose cette marque, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter dans le monde des ampoules connectées Philips Hue.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.