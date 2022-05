La balance connectée de Xiaomi ne coûte plus que 14,99 € pour les French Days

On ne peut pas dire que la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est la meilleure des balances connectées du marché, mais c'est sans aucun doute la plus abordable. Aujourd'hui, son prix chute de 34,99 euros à seulement 14,99 euros grâce aux promotions des French Days sur Cdiscount.

Les balances connectées sont nombreuses sur le marché, et il y a de tous les prix. Pour viser le tarif économique, il faut bien évidemment compter sur Xiaomi qui propose actuellement sa Mi Body Composition Scale 2 à un prix défiant toute concurrence grâce aux promotions disponibles pendant cette édition printanière des French Days 2022.

Qu’est-ce que la Mi Body Composition Scale 2 ?

Une balance connectée pas chère

Pas toujours précise, mais les fonctionnalités sont là

Jusqu’à 16 personnes différentes peuvent l’utiliser facilement

Au lieu de 34,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 14,99 euros sur le site de Cdiscount.

De nombreuses fonctionnalités au programme !

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 n’est pas la meilleure balance connectée qui soit. Il se peut que le résultat affiché d’une pesée à l’autre ne soit pas si précis, avec un écart de quelques grammes même à quelques secondes d’intervalle. Ceci étant dit, elle propose tout de même de nombreuses fonctionnalités une fois la balance reliée à l’application Mi Fit, disponible sur iOS et Android. Vous pourrez y retrouver quelques données intéressantes comme l’IMC, la masse musculaire, la masse graisseuse, la masse osseuse, le taux d’eau, le taux de graisse viscérale, le taux de graisse corporelle et bien d’autres. Tout cela vous permettra donc d’en apprendre un peu plus sur votre corps et de travailler sur votre santé en conséquence, même s’il faut évidemment prendre ces résultats avec des pincettes.

Utilisable par toute la famille

Cette balance connectée possède un look assez classique, avec sa robe entièrement blanche et une plaque en verre posée sur le dessus. Elle se range facilement dans un coin de la salle de bain pour que toute la famille y accède facilement. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de monter dessus pour que les petites LED s’allument et affichent votre pesée du jour. Elle reconnait jusqu’à 16 profils utilisateurs différents, le tout configurable en fonction de si vous êtes un enfant ou un adulte. La balance de Xiaomi supporte un poids maximal de 150 kilos et fonctionne avec 4 piles AAA pendant plusieurs mois.

