Neabot D9 : ce robot aspirateur premium est 660 € moins cher lors des French days

Si vous êtes à la recherche d’un robot aspirateur pour garder vos sols propres sans lever le petit doigt, le Neato D9 est une solution efficace pour accomplir cette tâche. Surtout qu’il est à prix sacrifié grâce à une réduction de 540 euros cumulée à une ODR.

Si le constructeur Neato vous est inconnu, il est pourtant l’un des précurseurs des aspirateurs robots. Fort de son expérience et de son savoir-faire, la marque met à disposition de nombreuses fonctionnalités sur ces appareils. La preuve en est avec le modèle D9, qui se targue d’avoir une autonomie confortable pour ramasser plus de saleté sur une plus longue durée et cela, même la nuit tombée grâce à son laser intégré. Et si pour en profiter il fallait dépenser près de 900 euros, aujourd’hui ce n’est plus le cas, puisque l’aspirateur robot perd 660 euros de son prix durant les French Days.

Ce qu’il faut retenir du Neato D9

La forme en Dour assurer un nettoyage dans les recoins

La technologie LaserSmart pour être efficace de nuit

Une autonomie confortable

Sa compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Initialement à 899 euros, l’aspirateur robot Neato D9 est disponible en promotion à 359 euros sur le site Ubaldi, mais grâce à une ODR d’une valeur de 120 euros, il vous revient à seulement 239 euros.

Un aspirateur qui se faufile dans les moindres recoins

Le modèle D9 n’est pas le premier aspirateur robot de Neato, il garde d’ailleurs la recette phare de la marque à savoir la forme en « D ». Cette conception permet à l’aspirateur de facilement accéder aux coins d’une pièce pour tout aspirer sans problème, ce que certains des concurrents ont du mal à faire. Ces dimensions réduites, lui permettent aussi de nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée.

Avec son système d’aspiration, il est capable de fonctionner sans difficulté sur la plupart des sols. Que ce soit sur du carrelage, du parquet, un tapis ou de la moquette, il sera toujours performant. Il utilise, en outre, un filtre plus performant de type HEPA qui est censé capturer 99,5 % de la poussière et des allergènes.

Pour un nettoyage efficace à toute heure

L’aspirateur de Neato intègre un capteur laser qui lui permet de cartographier entièrement votre maison. Ce laser se situe au-dessus de l’appareil, pour améliorer l’efficacité du robot dans des situations de faible éclairage. Vous pourrez donc lancer votre aspirateur robot en fin de journée, la nuit… ou dans des pièces mal éclairées. Il va naviguer facilement dans les pièces pour éliminer les saletés, tout en se souvenant de ses déplacements. Il va se repérer facilement dans son environnement, mais aussi de détecter les obstacles dans la pièce et de les contourner afin de poursuivre sa routine de ménage. Pas de panique, ses nombreux capteurs vont l’aider à éviter les escaliers et les chutes dangereuses.

L’application Neato permet à l’aspirateur d’être encore plus intelligent. Vous pouvez accéder à la cartographie de votre maison, régler des zones interdites et programmer des passages ou l’activer à distance pour que l’aspirateur nettoie en votre absence. Compatible avec Alexa et Google Assistant, vous pouvez même le contrôler à la voix. Et pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet 200 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Si ce n’est pas assez, l’aspirateur retournera tout seul sur sa station de recharge, récupérera l’énergie nécessaire et reprendra le nettoyage là où il l’avait laissé.

