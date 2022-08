Echo Buds : les écouteurs sans fil d’Amazon n’ont jamais été aussi abordables

Dévoilés en février 2022, les Echos Buds de deuxième génération d'Amazon permettent de profiter des fonctionnalités d'Alexa en mode nomade. Habituellement proposés à 119,99 euros, ces écouteurs sans fil sont désormais affichés à seulement 79,99 euros.

La première génération des écouteurs Echo Buds d’Amazon, lancée en 2019, n’était pas sortie en France. La marque a corrigé cela cette année en rendant la deuxième génération de ses true wireless enfin disponible dans l’Hexagone. Les Echo Buds 2e gen sont ainsi arrivés sur le marché en février dernier, et permettent aux utilisateurs français d’avoir accès à l’assistant Alexa où que vous soyez, en plus de proposer plusieurs autres fonctionnalités.

Ce qu’il faut retenir des Echo Buds

Une très bonne intégration à l’écosystème Alexa

Un suivi d’activité efficace

Des écouteurs dotés de la réduction de bruit active

Initialement vendus à 119,99 euros, les Amazon Echo Buds (2e gen) sont désormais disponibles à 79,99 euros sur Amazon.

Le modèle accompagné d’un boîtier de charge sans fil est également affiché à un prix réduit sur Amazon : il passe de 139,99 euros à 99,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Amazon Echo Buds (2e gen). Le tableau se met à jour automatiquement.

Des true wireless confortables qui se maintiennent bien

À première vue, les Amazon Echos Buds 2 ne sont pas sans rappeler les Galaxy Buds de Samsung, tant leur design arrondi est similaire. Autrement, on pourra profiter d’un bon confort, et surtout d’un excellent maintien puisque les Echo Buds 2, qui sont des écouteurs intra-auriculaires, s’accompagnent non seulement d’embouts en silicone pour convenir au plus grand nombre, mais aussi d’ailettes, qui viennent recouvrir la face intérieure de l’écouteur pour permettre de mieux le caler dans le pavillon auriculaire. Autant dire qu’ils ne bougeront pas d’un poil au cours de vos sessions d’écoute, y compris en pleine séance de running. Notez aussi que les Echo Buds sont certifiés IPX4, ce qui leur assure une résistance aux éclaboussures, à la transpiration et à la pluie. Concernant les commandes, celles-ci sont tactiles et leurs surfaces se situent sur les deux écouteurs. Si des actions précises sont affiliées à chaque type d’appui sur ces surfaces tactiles, vous pourrez toujours configurer d’autres commandes sur l’application Amazon Alexa.

Alexa au centre de tout

Justement, l’assistant vocal Alexa sera central dans l’utilisation des Echo Buds, Amazon oblige. Grâce à l’application, vous pourrez donc gérer tout votre écosystème connecté en portant vos écouteurs : allumer ou éteindre vos ampoules connectées, lance une musique sur Amazon Music ou Spotify, programmer une alarme ou un rappel… La reconnaissance vocale intégrée aux Echo Buds aura de quoi simplifier le quotidien.

Et ce n’est pas tout : sur l’application, vous pourrez également sélectionner l’option « séance d’entraînement », qui vous permettra d’enregistrer vos séances de sport. Comme nous l’avons remarqué lors de notre test, les Echo Buds proposent un suivi fiable du nombre de pas effectués, par exemple.

Une réduction de bruit un peu moyenne, mais un son convaincant

Outre leur isolation passive permise par leur format intra-auriculaire, les Echo Buds 2 disposent aussi de la réduction de bruit active, censée gommer les bruits environnants lors de l’écoute d’une chanson. Cette réduction sera toutefois un peu moyenne, puisqu’elle ne supprimera que les bruits légers aux alentours, et ne pourra pas filtrer les sons plus forts qui nous entourent en pleine rue, par exemple. En revanche, elle saura convenir à celles et ceux qui souhaitent surtout s’isoler dans un open-space, par exemple. Notez aussi que le mode transparence, qui permet au contraire d’entendre les bruits autour de soi, sera vraiment convaincant.

Enfin, concernant le son, les Echo Buds intègrent des transducteurs de 5,7 mm, et seront compatibles avec le SBC et l’AAC niveau codecs Bluetooth, mais pas avec l’aptX ou LDAC, malheureusement. Pour la qualité sonore à proprement parler, celle-ci sera davantage portée vers les mediums, et malgré un manque de punch sur certains titres, la dynamique sera tout à fait satisfaisante : les Echo Buds 2 ont en effet un bon régime transitoire qui va leur permettre de monter le volume rapidement sur un même morceau.

Côté autonomie, la marque annonce une autonomie de cinq heures pour les Echo Buds en activant la réduction de bruit, et 6,5 heures sans. Une durée qui peut monter à 15 heures grâce au boîtier de recharge.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Amazon Echo Buds 2.

Quels écouteurs sans fil choisir ?

Afin de comparer les Echo Buds d’Amazon avec les autres modèles que nous recommandons sur Frandroid, nous vous invitons alors à consulter notre guide d’achat des meilleurs écouteurs sans fil (Bluetooth) en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.