Amazon baisse enfin le prix de l’iPad d’Apple sorti l’année dernière

L'iPad de neuvième génération n'a pas bénéficié qu'une quelconque promotion depuis son lancement en fin d'année 2021, mais c'est aujourd'hui chose faite grâce à Amazon qui baisse enfin le prix de cette tablette tactile sous iPadOS.

Si l’iPad de 2021 n’est qu’une évolution mineure du modèle précédent, il a tout de même le mérite de proposer de meilleures performances et une meilleure caméra selfie sans pour autant augmenter le prix de la facture. Et bonne nouvelle aujourd’hui, puisque la tablette abordable d’Apple profite de sa première promotion depuis le lancement.

L’iPad 9e Gen, c’est quoi ?

Toujours le même design avec un écran de 10,2 pouces

De meilleures performances avec la puce A13 Bionic

Et de plus beaux selfies avec la caméra de 12 Mpx

Au lieu de 389 euros habituellement, l’Apple iPad de 2021 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 369 euros sur Amazon, ce qui représente une économie de 20 euros sur le prix de la tablette, soit 5 % d’économie.

La même tablette qu’avant

Si vous voulez différencier ce modèle avec l’iPad de 2020, c’est presque impossible tant les deux tablettes se ressemblent. En effet, le design n’a pas changé depuis longtemps et ce n’est pas la version 2021 qui vient déroger à la règle, puisqu’on retrouve encore une fois de grosses bordures, avec en bas le bouton Home équipé de Touch ID pour déverrouiller l’accès via des empreintes digitales. L’écran Retina propose toujours une diagonale 10,2 pouces avec une compatibilité True Tone, sans oublier la possibilité d’utiliser l’Apple Pencil (vendu séparément).

S’il y a bien un autre élément qui ne change pas avec l’iPad, c’est l’autonomie. Tant mieux d’ailleurs, car elle a toujours été très bonne sur la tablette abordable de la Pomme. On parle d’une dizaine d’heures d’utilisation, puisqu’il nous a fallu 4h sur Netflix pour faire perdre 40 % de batterie. Donc si vous n’êtes pas H24 dessus, vous pourrez l’utiliser plusieurs jours, d’autant plus que l’iPad tient bien en mode veille. En ce qui concerne la recharge, comptez un peu moins de 3 heures pour passer de 0 à 100 % avec le chargeur livré avec.

Plus performante et meilleure en photo

La principale différence pour l’iPad 9 2021, c’est l’augmentation de la puissance brute. L’ancien modèle était déjà suffisamment performant pour la plupart des usages grâce à la puce A12 Bionic, mais cette version plus récente est encore plus fluide et rapide à exécuter les différentes tâches avec le SoC qui équipe les iPhone de onzième génération, de son nom A13 Bionic. Vous pourrez alors profiter de meilleurs graphismes dans vos jeux et surtout d’une meilleure longévité pour le produit, qui supportera bien plus facilement les futures mises à jour.

Apple a enfin pensé à changer le duo de capteurs en intégrant maintenant une caméra de 12 mégapixels à l’avant, contre 8 mégapixels précédemment. La qualité de vos selfies est donc forcément améliorée, mais aussi la vidéo, si vous utilisez votre tablette pour appeler en visio via FaceTime, ou autre, par exemple. De plus, cela lui permet également d’ajouter la fonction Cadre Centré déjà vue sur les iPad Pro et l’iPad mini. C’est très pratique, puisque vous serez toujours au centre de l’écran même si vous bougez un peu, et l’image s’adaptera même en direct si quelqu’un vous se joint à côté de vous pendant l’appel.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPad 9 (2021).

Quelle iPad choisir ?

