Avec une promotion, le nouveau Honor Magic 4 Lite devient plus convaincant

Honor a pris son indépendance vis-à-vis de Huawei et signe son grand retour avec son tout récent Honor Magic 4 Lite 5G. Un smartphone milieu de gamme qui voit son prix passer à 279 euros contre 349,90 euros à sa sortie.

Avec les nombreuses difficultés que traverse le constructeur Huawei, Honor a décidé de quitter le navire pour revenir en force sur le marché des smartphones. Voilà maintenant quelques semaines que la marque chinoise a présenté son Honor Magic 4 Lite, un smartphone milieu de gamme qui s’accompagne d’une fiche technique équilibrée et des services Google. La bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui son prix devient plus intéressant grâce à cette remise de 20 %.

Ce qu’il faut retenir du Honor Magic 4 Lite

Une grande dalle de 6,81 pouces FHD+ rafraichis à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 695 performant

Un capteur photo principal de 48 mégapixels

Une solide charge rapide de 66 W

Lancé il y a peu au prix de 349,90 euros, le Honor Magic 4 Lite 5G (6 + 128 Go) est disponible en promotion à 279 euros sur le site RED by SFR, soit 70 euros de remise immédiate.

Un smartphone performant, non sans défaut

La version allégée du Honor Magic 4 assure côté performance avec son Snapdragon 695 couplé à 6 Go de RAM et aidé par 2 Go de RAM virtuelle. Cette configuration n’est pas la plus puissante, mais elle a le mérite de proposer au quotidien une expérience fluide sans ralentissements, que ce soit pour du multitâche ou faire tourner des applications. Elle offre même la possibilité de jouer à des jeux en 3D, à condition de ne pas trop les pousser. D’ailleurs on apprécie la possibilité de télécharger à nouveau les applications sur le PlayStore.Malheureusement pas d’Android 12 sur ce modèle, mais Android 11 avec l’interface Magic UI 4.2. La marque promet un passage vers Android 13 à la fin de l’année 2022. Petit plus, cette puce permet aussi de profiter du réseau 5G.

Pour en revenir au smartphone, ce dernier reprend les codes esthétiques de la marque avec un module photo qui ne passe pas inaperçu. Autrement en face avant, les aficionados de grand écran seront heureux de découvrir une grande dalle de 6,81 pouces quasi sans bords avec un poinçon au centre. Ce qui est regrettable en revanche c’est de retrouver une dalle LCD quand la plupart des concurrents proposent de l’AMOLED pour le même prix, voir moins. Elle reste très appréciable et profite d’une définition FHD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement à 120 Hz, assurant une belle fluidité.

Un champion de l’autonomie

Pour tenir la cadence, Honor propose sur son nouveau smartphone milieu de gamme une batterie de 4800 mAh. Avec une telle capacité, le téléphone peut tenir sans peine deux jours notamment grâce à son écran LCD avec rafraichissement adaptatif. Et si vous utilisez votre smartphone de manière intensive, le constructeur propose une charge rapide de 66 W. Un véritable atout, qui va permettre de récupérer 45 % en seulement 15 minutes — comptez 45 minutes pour avoir une charge complète.

Pour finir, côté photo le Honor Magic 4 Lite propose trois capteurs à l’arrière : un grand-angle de 48 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. Dans l’ensemble c’est le capteur principal s’en sort avec brio et va permettre de capturés des beaux clichés. Les modes portrait et nuit sont plutôt corrects, mais le capteur macro se montre bien inutile. On regrettera l’absence d’un ultra grand angle.

