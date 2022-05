La Fnac brade le petit TV 4K Ambilight de Philips à moins de 400 euros

Si vous préférez les écrans plus petits pour un téléviseur secondaire, on a le bon plan qu’il vous faut. Le TV Philips 43PUS7906 se négocie à un bien meilleur prix grâce à une remise de 28 %. On le retrouve donc à 399,99 euros contre 549,99 euros habituellement.

Si la norme est désormais aux téléviseurs de 55 et 65 pouces, on n’a pas toujours la place d’en loger un dans son salon. On arrive à trouver des références qui sont tout à fait honorables pour leur taille d’écran. Par exemple le modèle 43PUS7906 de Philips compatible 4K HDR offre une belle qualité d’image, et propose une bonne immersion grâce à la technologie Ambilight qu’il embarque. Le tout pour un prix relativement bas, notamment avec cette réduction de 150 euros sur son prix.

Le TV Philips 43PUS7906 en quelques mots

Une petite diagonale de 43 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Qui profite de la technologie Ambilight

Et même d’Android TV

Proposé habituellement à 549,99 euros, le TV Philips 43PUS7906 profite de 28 % de réduction pour tomber à 399,99 euros seulement chez la Fnac et Darty.

Le TV idéal pour les petits intérieurs

Si vous êtes adeptes des grands téléviseurs, il faudra passer votre chemin. Les TV de 43 pouces sont idéales pour les petits intérieurs ou les petits meubles TV. Au niveau du design de ses TV, Philips sait y faire, et cela même sur les petits modèles : on retrouve de belles finitions. Pour une petite diagonale de 109 centimètres, le TV affiche des bordures très fines favorisant ainsi grandement l’immersion lors du visionnage de vos contenus.

Sa véritable force réside dans sa capacité à rendre les contenus plus immersifs grâce à la technologie Ambilight sur trois côtés : cette spécialité du constructeur donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Le résultat ? Une immersion encore meilleure au quotidien.

Une belle image et une navigation fluide

Si ce modèle ne profite pas d’une dalle OLED ou QLED, avec ce TV LCD vous allez tout de même pouvoir profiter d’une bonne qualité d’image grâce à une définition 4K HDR (3840 x 2160 pixels). Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance. Quant à la connectique, on retrouve quatre ports HDMI, deux ports USB et un port Ethernet.

L’autre grande qualité du téléviseur Philips, c’est son système d’exploitation. Philips fait le choix de miser sur un système parfaitement fluide : Android TV. Un choix judicieux qui donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant.

D’autres références au même format ?

Si vous souhaitez comparer la référence de Philips avec d’autres modèles disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV 4K HDR de 43 pouces en 2022.

