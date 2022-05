Cdiscount propose la version 256 Go du Xiaomi 11T Pro à prix canon

Avec le Xiaomi 11T Pro on a le droit à un bel écran AMOLED, la puissance du Snapdragon 888, un capteur de 108 mégapixels, le tout à un prix accessible qui le devient davantage en passant à 509 euros contre 699 euros.

Xiaomi étoffe sans cesse son catalogue avec des smartphones à la fiche technique musclée sans faire flamber les prix. C’est le cas de son 11T Pro, un smartphone qui peut répondre à tous vos besoins, que ce soit pour jouer à des jeux 3D, pour dévorer du contenu vidéo sur Netflix, ou encore pour naviguer sur les réseaux sociaux, sans ralentissement. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont intéressés, il profite actuellement de 190 euros de réduction par rapport à son prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 11T Pro

Un écran AMOLED à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888

Un capteur principal de 108 mégapixels

La charge ultra rapide : 17 minutes de 0 à 100 %

Lancée au prix de 699 euros, la version 256 Go du Xiaomi 11T Pro est en promotion à 509 euros seulement sur Cdiscount. Et si vous êtes abonné à l’offre Cdiscount à volonté, le téléphone tombe à 459 euros en utilisant le code CDAV50EUROS.

Un smartphone avec un SoC costaud

Pour son 11T Pro, Xiaomi n’a pas lésiné sur les composants : le smartphone s’équipe du Snapdragon 888, l’un des meilleurs SoC de l’année 2021 en termes de performances. Avec une telle configuration, le smartphone de Xiaomi délivre une puissance considérable pour répondre à tous les besoins que l’on peut avoir d’un smartphone en 2021. Que ce soit pour du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands, vous profiterez d’une expérience utilisateur fluide sans ralentissement. Tout y est sur ce smartphone, même la compatibilité avec la 5G.

D’ailleurs, pour accompagner la puissance de son smartphone, Xiaomi a équipé son 11T Pro d’une dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Protégée par une vitre en Gorilla Glass Victus, elle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet de proposer une expérience fluide. Compatible Dolby Vision et HDR10+, vous disposerez d’une belle qualité d’image.

Une fiche technique quasi irréprochable

Comme d’habitude, Xiaomi prend soin de rendre endurants ses terminaux en intégrant une batterie de 5000 mAh. De quoi tenir plus d’une journée sans problème — et cela, même en utilisant le mode 120 Hz. Mais c’est plutôt la présence d’un bloc d’alimentation de 120 W fourni dans la boîte qui fera la différence. Ce dernier va permettre de recharger le smartphone en seulement 17 minutes. Lors de notre test, il nous a fallu seulement 15 minutes et 49 secondes pour recharger à bloc le Xiaomi 11T Pro, alors qu’il ne lui restait que 3 % de batterie. Notez que le smartphone ne dispose pas de la charge à induction.

Quant à la partie photo, ce n’est pas vraiment sa force, mais il reste toutefois convaincant. C’est d’ailleurs son capteur principal de 108 mégapixels qui se montre efficace et vous offrira de jolis clichés, mais surtout lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Le smartphone pêche un peu une fois la nuit tombée, c’est le seul défaut. On retrouve aussi un ultra grand-angle de 8 mégapixels plus que correct et un télémacro de 5 mégapixels très satisfaisant.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi 11T Pro.

Découvrez ce que propose la concurrence

Afin de comparer le 11T Pro de Xiaomi avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2022.

