Seulement aujourd’hui, le Samsung Galaxy S21 est à moitié prix

Lancé en 2021, le Samsung Galaxy S21 reste encore aujourd'hui un smartphone phare de la marque. Et c'est grâce à sa baisse de prix qu'il est devenu encore plus intéressant. Aujourd'hui, cet ancien flagship bénéficie d'une grosse promotion et d'un code promo, qui font chuter son prix à 429 euros au lieu de 859 euros sur Rakuten.

La gamme Samsung Galaxy S22 a beau être sortie en magasin depuis quelques mois, sa version antérieure, le Galaxy S21, n’est pas pour autant démodée aujourd’hui. Au contraire, sa fiche technique reste très pertinente et ses atouts sont nombreux. S’il est d’ordinaire moins cher que les autres smartphones de sa gamme, le Samsung Galaxy S21 profite actuellement de deux réductions qui font encore davantage baisser son prix.

Les points forts du Samsung Galaxy S21

Un écran Super AMOLED de 6,2 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puissance élevée grâce à l’Exynos 2100

Un module photo de qualité

Lancé à 859 euros, puis réduit à 449 euros, le Samsung Galaxy S21 5G avec 128 Go est désormais vendu à 429 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN20. Vous recevrez d’ailleurs 22,50 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Un design… en plastique, mais bien fait

Pour appliquer un prix plus bas que les autres smartphones plus premium de la gamme S21, qui eux revêtent un dos en verre, le Galaxy S21 embarque un dos en plastique. Certes, cela ne fait pas rêver sur le papier, mais détrompez-vous : ce smartphone reste tout à fait solide et agréable en main, et la marque a soigné ses finitions. On appréciera aussi la légèreté de cette référence, qui ne pèse que 169 grammes.

Ce smartphone est aussi plus compact que ses congénères : il adopte un écran Super AMOLED de 6,2 pouces en Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), protégé par du Gorilla Glass 7 pour réduire les risques de rayures. Cette dalle a surtout l’avantage de proposer une très bonne luminosité. Son autre atout, c’est son taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz, qui se réglera donc automatiquement en fonction du contenu consulté et apportera une belle fluidité aux images.

Une bonne puissance au quotidien

Le Samsung Galaxy S21 embarque un Exynos 2100, gravé en 5 nm, épaulés par 8 Go de mémoire (contre 12 Go sur le S21 Ultra, tout de même). Une configuration qui fournira une belle puissance au quotidien, autant pour des jeux 3D en qualité Ultra ou pour un usage plus standard, et même du multitâche. En plus, cette puce apportera aussi une compatibilité avec le réseau 5G.

Côté photo, le modèle possède un module triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière. Même s’il sera forcément moins efficace que celui du S21 Ultra, la qualité des clichés sera tout de même au rendez-vous, et le S21 pourra même filmer des vidéos en 4K à 60 fps. Le capteur principal sera aussi capable de capturer des vidéos en 8K à 24 fps ou encore de zoomer sans perte jusqu’à X3. Naturellement, le capteur 108 mégapixels sera réservé aux versions plus premium de la gamme S21.

Enfin, côté autonomie, le Samsung Galaxy S21 intègre une batterie de 4 000 mAh, avec laquelle on pourra tenir environ 8 heures avec un usage régulier à base de lecture vidéo en streaming, de navigation web, de réseaux sociaux et de quelques jeux peu gourmands. La charge rapide et sans fil, ainsi que celle sans fil inversée, seront aussi de la partie.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21

