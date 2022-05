Avis aux sportifs, la montre connectée Amazfit Stratos 3 est à -30 %

Les sportifs professionnels ou simplement très assidus pourront sans souci se tourner vers la montre connectée Amazfit Stratos 3 pour suivre leurs performances au quotidien. Actuellement, son prix passe de 145 euros à 101 euros chez Amazon.

Une grande variété de bracelets connectés existent sur le marché et permettent aux sportifs de suivre leurs activités et performances au quotidien. Mais les plus exigeants ont souvent besoin de plus de fonctionnalités pointues pour être épaulés durant leurs séances. C’est là que la montre connectée Amazfit Stratos 3 intervient pour leur rendre un grand service grâce à ses caractéristiques taillées pour le sport professionnel, avec par exemple une conception robuste, une excellente autonomie et une multitude de sports reconnus. Actuellement, ce modèle est moins cher grâce à un coupon de 30%.

Les points essentiels de l’Amazfit Stratos 3

Une montre connectée robuste

80 modes sportifs

Jusqu’à 70 heures d’autonomie

D’abord proposée à 145 euros, la montre connectée Amazfit Stratos 3 est disponible à 101 euros sur Amazon grâce à un coupon de 30% disponible jusqu’à ce mardi 31 mai.

Une montre solide pour accompagner tous les efforts

Comme dit plus haut, la montre connectée Amazfit Stratos 3 est particulièrement adaptée aux sportifs. Elle bénéficie donc d’une conception robuste, avec notamment une structure en acier inoxydable et du plastique renforcé. Un bracelet en silicone noir vient compléter le tout pour faciliter l’aération et la dispersion de la transpiration pendant l’effort. L’écran a aussi été pensé pour être pratique même pendant l’entraînement, puisque des boutons physiques ont été ajoutés pour contrôler la montre sans avoir besoin d’utiliser la dalle tactile. Autrement, cet écran sera bien lisible, même sous une forte luminosité, puisque plus la lumière extérieure sera intense, plus sa dalle de 1,34 pouce s’éclairera.

Une multitude de sports reconnus

Une montre résolument tournée vers le sport professionnel se doit de reconnaître plusieurs activités. L’Amazfit honore le contrat et propose pas moins de 80 modes sport. Course, tapis de course, trail, vélo elliptique, escalade, tennis, natation, surf, skate-board, danse… Vous n’aurez que l’embarras du choix. Et ce n’est pas tout puisque la montre fournit également des données liées à votre entraînement pour suivre vos efforts au jour le jour et améliorer votre condition physique, tout en évitant les blessures. Pour compléter ce suivi sportif, la montre dispose également d’un capteur de rythme cardiaque, qui vous alertera aussi si votre rythme est anormal pendant votre journée ou votre séance de sport.

Et parce que le sport est plus facile avec un bon fond musical, l’Amazfit Stratos 3 peut stocker jusqu’à 400 titres grâce à ses 2 Go. Il vous suffira simplement de connecter votre montre à vos écouteurs Bluetooth, et vous n’aurez pas besoin de votre téléphone.

Une autonomie monstrueuse dans certaines conditions

En matière d’autonomie, l’Amazfit Stratos 3 marque là aussi des points. Elle pourra par exemple tenir 7 jours si toutes ses fonctionnalités sont activées, ou bien 14 jours en mode « Ultra Endurance », avec certaines fonctions conservées, comme le suivi du rythme cardiaque, les notifications ou encore la prise en compte de quelques modes sportifs. Mais ce qui est plus rare, et donc plus intéressant, c’est que l’appareil pourra tenir 70 heures en mode GPS continu. Pour parvenir à cette durée d’utilisation considérable, il faudra tout de même veiller à désactiver toutes les autres fonctions de la montre, à part le GPS donc. Votre itinéraire pourra ainsi être suivi pendant 70 heures maximum.

Et du côté de la concurrence ?

Le marché regorge de montres connectées qui assurent un bon suivi des activités sportives. Si vous souhaitez en découvrir certaines, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

