Asus Zenfone 8 : le petit smartphone premium d’Android est 200 € moins cher

Si vous recherchez un smartphone Android avec un écran de moins de 6 pouces sans sacrifier les performances, le Asus Zenfone 8 semble tout désigné. De plus, il est en ce moment disponible en promotion à 499 euros au lieu de 699 euros.

Contrairement à Apple avec ses gammes mini et SE, les smartphones compacts du monde d’Android ne sont pas monnaie courante. Il existe toutefois des constructeurs qui osent tenter le pari, comme Asus l’a fait l’année dernière avec son Zenfone 8. Ce dernier propose une diagonale de moins de 6 pouces tout en offrant d’excellentes performances au quotidien, et il est en ce moment 200 euros moins cher que d’habitude.

Ce qu’il faut retenir du Asus Zenfone 8

Un écran OLED de 5,9 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888

Un capteur principal de 64 mégapixels

Au lieu de 699 euros depuis son lancement, l’Asus Zenfone 8 (8+128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 499 euros sur le site officiel de la marque. Le smartphone est en cours de réapprovisionnement, mais vous pouvez tout de même le commander dès maintenant.

Compact, mais puissant

Avec son Zenfone 8, Asus se démarque de la concurrence en proposant un smartphone haut de gamme presque sans compromis dans un tout petit format. Son écran est d’excellente qualité, puisque OLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, tout en mesurant seulement 5,9 pouces de diagonales. C’est très agréable en main et vous profiterez de vos contenus dans d’excellentes conditions.

Les sacrifices ne sont pas faits sur les performances comme le Google Pixel 5, car le Zenfone 8 embarque tout simplement la puce la plus puissante de 2021 chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888. Ce dernier est épaulé par 8 Go de mémoire vive et répond à tous les besoins qu’on peut avoir d’un smartphone en 2022, en passant d’une expérience utilisateur parfaitement fluide jusqu’à profiter de la meilleure expérience graphique en jeu. Cette configuration le rend compatible avec le réseau 5G, mais aussi le Wi-Fi 6 pour profiter d’un débit optimal au travail ou à la maison.

Petite autonomie, mais belle qualité photo

Il ne faut évidemment pas s’attendre à des miracles en ce qui concerne l’endurance du smartphone, mais Asus a tout de même réussi à caler un accumulateur de 4 000 mAh à l’intérieur de son petit Zenfone 8. C’est honorable et cela vous permettra de tenir toute la journée avant de tomber en rade de batterie. Le soir, vous pourrez compter sur le chargeur 30 W afin de récupérer tous les pourcentages en 1 heure et demie. Cependant, pas de charge sans fil à l’horizon.

Le Zenfone 8 prend ensuite de beaux clichés avec son appareil photo composé d’un capteur principal 64 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels. Encore une fois, il ne faut pas s’attendre à la qualité d’un smartphone Samsung, Apple ou Google, mais cela reste très correct. Il manque juste d’un peu plus de polyvalence. On aurait aimé également que l’application photo soit moins boguée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Asus Zenfone 8.

Quel smartphone petit format choisir ?

Afin de découvrir les alternatives disponibles en termes de compacité par rapport au Zenfone 8, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones de 5 à 6 pouces en 2022.

