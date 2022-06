Asus VivoBook : ce laptop avec un i5 11e gen + SSD 512 Go est à -20 %

Vous recherchez un nouvel ordinateur portable avec un bon rapport qualité/prix ? L’Asus VivoBook S (S712EA-BX232W) équipé d’un Intel Core i5 sous Windows 11 est aujourd’hui disponible à 649,99 euros contre 799,99 euros habituellement.

Avec sa gamme VivoBook, Asus propose de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. C’est le cas du S17 (S712EA-BX232W) qui se montre très efficace en intégrant un processeur i5 de 11e génération, et qui est en ce moment affiché à son prix le plus bas sur Amazon et tombe à moins de 650 euros.

Les points forts du Asus VivoBook S

Un design élégant avec un grand écran de 17,3 pouces FHD

Son processeur i5 11e génération + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Sa bonne autonomie

Initialement à 799,99 euros, le PC portable Asus VivoBook S (S712EA-BX232W) est désormais affiché à 649,99 euros sur le site Amazon, soit près de 20 % de réduction.

Un laptop imposant, mais réussi

Le Asus VivoBook S17 est un ordinateur portable proposant un design élégant et raffiné dans une couleur argentée. Avec 17,3 pouces, l’écran Full HD IPS offre une belle alternative aux écrans fixes, et sera particulièrement apprécié par les télétravailleurs. Ils pourront ainsi profiter de tout l’espace qu’offre un large écran, le tout sur un ordinateur portable.

Sa dalle présente des bordures assez épurées qui fournissent un rapport écran-boîtier de 85 % pour offrir une meilleure immersion. Elle sera donc agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Son format est assez imposant avec sa diagonale de 17,3 pouces et 2,3 kg sur la balance, mais reste transportable grâce à sa conception toute en finesse.

Une configuration solide au quotidien

Du côté des performances, ce PC portable est propulsé par la onzième génération des processeurs Intel Core, avec un i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz et épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration sera tout à fait appropriée pour des tâches de bureautique ou de la navigation web, ou même un peu de retouche photo et quelques travaux graphiques.

Le SSD de 512 Go assurera quant à lui plus de rapidité au lancement du laptop, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits pour vos logiciels. D’ailleurs, sachez que ce laptop tourne sous Windows 11 nativement. Pour finir, la connectique est plutôt complète avec 1 port USB-C, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et 1 port HDMI. Pour finir, la connectique est plutôt complète avec 1 port USB-C, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et 1 port HDMI. Quant à l’autonomie, le constructeur promet 7 heures d’utilisation.

Que propose la concurrence ?

Afin de comparer le Asus VivoBook avec les meilleures références actuelles du marché disponibles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2022.

