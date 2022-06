Lenovo Tab P11 : cette tablette pour les petits budgets est à -32 %

Si vous êtes à la recherche d'une tablette à un prix contenu, qui reste efficace et endurante la tablette Lenovo Tab P11 pourrait bien vous intéresser. Son prix est encore plus avantageux et passe à 204,99 euros contre 299 euros habituellement.

Présentée au côté de la Tab 11 Pro, la tablette Lenovo Tab 11 délaisse quelques caractéristiques pour s’afficher à un prix plus réduit que sa grande soeur. Pourtant, ce modèle possède une belle fiche technique avec un écran 2K, une grosse batterie, et un son compatible Dolby Atmos. De beaux arguments, qui sont d’autant plus convaincants lorsque le prix de la tablette perd près de 100 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab P11

L’écran IPS en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels)

Une expérience utilisateur fluide avec Android 11

Une autonomie solide

Au lieu d’un prix à 299,90 euros, la tablette Lenovo Tab P11 (6 + 128 Go) est en promotion à 204,99 euros seulement sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la tablette Lenovo Tab P11. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette milieu de gamme qui ne déçoit pas

Face au modèle Pro, la Lenovo Tab P11 profite de la même qualité de fabrication que sa grande soeur. Elle est tout aussi élégante et sobre que la version plus premium. Son cadre fin avec des bordures peu épaisses sur les quatre côtés, lui confère un généreux rapport écran-affichage de 85 %. Vous pourrez même en profiter cet été au bord de la piscine ou à la plage par temps ensoleillé, grâce à la luminosité de 400 nits de son écran.

Une fois allumée, on découvre un écran IPS de 11 pouces qui a le mérite de proposer une définition 2K (soit 2 000 x 1 200 pixels). Pour cette tranche tarifaire, la qualité d’image est au rendez-vous et propose une bonne expérience visuelle. Pour parfaire le tout, les 4 haut-parleurs offrent un son Dolby Atmos pour une expérience audio immersive comme au cinéma.

Idéale pour un usage familial

Côté performances, la tablette de Lenovo est animée par le Snapdragon 662 couplé à 4 Go de mémoire vive. Cette configuration reste efficace, et bien suffisante pour faire fonctionner la tablette sans latence et vous offrir une expérience fluide pour les usages du quotidien. Et avec sa batterie de 7 700 mAh, elle sera capable de tenir un bon moment lors de votre trajet en avion ou train, par exemple. Sachez également qu’elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage, selon vos besoins.

Pensée pour un usage familial, la tablette pourra également être utilisée par les enfants grâce à son mode Kids Space from Google, lequel met en avant du contenu qui leur est dédié au travers des applications, des vidéos, etc. Les parents eux, pourront également l’utiliser et en profiter pour des usages plus poussés grâce aux accessoires vendus séparément comme le clavier, le stylet Precision Pen 2 ou encore la station de recharge. Pour les appels visio avec vos proches, vous pouvez compter sur une caméra selfie de 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière.

Notre guide pour choisir la bonne tablette

Afin de découvrir la concurrence de la Lenovo Tab P11, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.