À peine sortie, le nouveau Realme GT Neo 3T profite déjà d’une baisse de prix

Le nouveau Realme GT Neo 3T est un smartphone milieu de gamme qui embarque une fiche technique quasi aussi intéressante que les flagships actuels. Proposé à un prix plus attractif, il est aujourd'hui disponible avec jusqu'à 40 euros de réduction selon le modèle choisi.

Toujours dans l’idée de bousculer la concurrence et particulièrement Xiaomi, le constructeur Realme présente a nouvelle gamme GT Neo avec un excellent rapport qualité-prix. On retrouve le GT Neo 3T qui se rapproche des modèles haut de gamme : écran 120 Hz, une charge ultra rapide et un puissant processeur Qualcomm. Le tout, en conservant un prix bas, surtout avec une promotion peu de temps après le lancement.

Que propose le Realme GT Neo 3T ?

Un écran AMOLED FHD+ rafraîchit à 120 Hz

Un puissant Snapdragon 870 5G

Une charge rapide de 80W

Lancé au prix de 429 euros, le Realme GT Neo 3T (8+128 Go) est actuellement en promotion à 399 euros chez Darty. Et sur Amazon, vous pouvez obtenir la version 8+256 Go à 429 euros au lieu de 469 euros.

Un smartphone quasi premium…

Le Realme GT Neo 3T mise beaucoup sur sa puissance pour apporter une expérience confortable aux utilisateurs. Il s’appuie sur une puce Snapdragon 870 compatible 5G, qui se montre efficace dans la plupart des tâches, basiques comme gourmandes. L’expérience est assurément fluide et sans ralentissement.

Et pour apprécier vos jeux ou contenus vidéo, vous pourrez compter sur le très bon écran AMOLED de 6,67 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz. D’ailleurs, le HDR10+ et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité sont aussi de la partie. Le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 5. Et pour favoriser encore plus l’immersion avec cette belle dalle, le smartphone chinois s’équipe de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos.

Jamais à court de batterie

Le Realme GT Neo 3T continue ensuite avec des éléments aussi haut de gamme que la charge ultra rapide jusqu’à 80 W grâce au chargeur inclus dans la boîte. Selon la marque, 12 minutes suffisent pour récupérer 50 % de la batterie de 5 000 mAh. Avec un tel accumulateur, le smartphone est capable de tenir un à deux jours.

Concernant la partie photo, il embarque trois capteurs à l’arrière : un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Ce dernier est anecdotique, mais vous pourrez capturer de beaux clichés grâce à son capteur principal et son ultra grand-angle, même de nuit. Quant à son design, si vous optez pour les coloris jaune ou blanc, le dos du téléphone propose un motif à damier, pour rappeler la ligne de départ d’une course de voiture. Autrement son coloris noir lui confère un look plus sobre et plus passe-partout.

