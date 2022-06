Realme GT Neo 3T : le parfait opposant aux Xiaomi de milieu de gamme

Realme dévoile une variante du GT Neo 3 équipée d'une puce Snapdragon, d'une plus grosse batterie et d'une charge moindre. Le téléphone est attendu sous la barre des 500 euros.

Realme lance en fanfares sa nouvelle série GT 3 avec non pas un, mais deux smartphones : les Realme GT Neo 3 et GT Neo 3T, indique XDA. Realme semble une fois encore s’inspirer de la stratégie de son modèle, Xiaomi, qui a récemment proposé deux Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro Plus aux caractéristiques quasi similaires. On fait le point.

Le dragon remplace la médiathèque

Les deux différences fondamentales par rapport au GT Neo 3 « classique » portent sur la puce choisie, Snapdragon plutôt que MediaTek et la partie autonomie et vitesse de charge.

Côté puce, ce Realme troque le Dimensity 8100 du GT Neo 3 pour un Snapdragon 870, considéré comme le SoC concurrent et équivalent en termes de puissance. Il affiche 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1. Signalons au passage que le GT Neo 3 propose lui, une variante en 12 Go de RAM.

La charge, le nerf de la guerre

Cela ne vous aura pas échappé, du côté de la puissance de charge des smartphones, la saison est à la surenchère. Realme est bien décidé à remporter la mise ce mois de juin en proposant le premier téléphone avec une charge 150W, le Realme GT Neo 3.

Le GT Neo 3T joue pour sa part une partition plus sobre en n’intégrant une charge « que » de 80W. Comme cela est souvent le cas désormais, le constructeur intègre « en échange » une batterie plus grosse, puisqu’on passe de 4500 mAh à 5000 mAh, le tout séparé en deux cellules de 2500 mAh.

Cependant, il s’agit d’une différence moindre, étant donné que le GT Neo 3 propose lui aussi une variante équipée de la même charge 80W et de la même batterie de 5000 mAh, en plus de son modèle 150W.

Le reste des caractéristiques

Pour le reste, les deux téléphones semblent très proches l’un de l’autre. On peut souligner une taille d’écran un peu moins grande, 6,62 pouces sur le GT Neo 3T contre 6,7 pouces sur le GT Neo 3. Il conserve en outre la définition FHD+ et le taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le capteur principal change également, passant de 50 mégapixels à 64 mégapixels. Signalons que le capteur du GT Neo 3 « de base » est un Sony IMX766 plutôt réputé, mais que nous ne connaissons pas le capteur de ce GT Neo 3T. L’ultra grand-angle et le macro conservent leurs définitions 8 et 2 mégapixels.

Dernier point différenciant, le dos du téléphone intègrerait un motif à damier et deux coloris jaune ou blanc.

Le Realme GT Neo 3T. // Source : XDA Le Realme GT Neo 3T. // Source : XDA

Le Realme GT Neo 3T devrait être disponible en France au prix de 469 euros pour le modèle 8 + 128 Go et 509 euros en 8 + 256 Go.

