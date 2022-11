Le prix du Realme GT Neo 3T est encore plus attractif avec le Single Day (-33%)

Pour avoir un smartphone performant en toutes circonstances, il n’est plus nécessaire d’y mettre le prix fort. C’est le cas du Realme GT Neo 3T qui se trouve aujourd’hui à 287 euros contre 429,99 euros à sa sortie.

Realme a pour habitude de proposer des smartphones milieu de gamme à prix accessible, le tout sans négliger leur fiche technique. Son récent GT Neo 3T en est le parfait exemple. Sur le papier, il se rapproche des modèles haut de gamme : un écran 120 Hz, une charge ultra rapide et un puissant processeur Qualcomm. Avec de tels atouts, le smartphone a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il se négocie 140 de moins qu’à son lancement pendant le Single Day.

L’essentiel à retenir du GT Neo 3T

Un bel écran OLED à 120 Hz

Des prestations solides avec le Snapdragon 870 5G

La charge rapide 80 W efficace : 50 % en 12 min

Initialement à 429,99 euros sur le site du constructeur, le Realme GT Neo 3 tombe à 287 euros seulement sur AliExpress. Pour l’avoir à ce prix, il suffit d’ajouter le coupon vendeur de 6 euros et d’appliquer le code SDXFR30 avant de procéder au paiement.

Un smartphone puissant

La gamme GT de Realme a pour but d’offrir d’excellentes performances pour un prix contenu. Le Neo 3T rejoint la famille, et propose le Snapdragon 870 compatible 5G de Qualcomm. Avec 8 Go de RAM, ce smartphone est très fluide et efficace au quotidien, et n’accuse pas de ralentissements lors de lancement d’app, ou durant des parties de jeux 3D.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz, sera idéal pour apprécier vos jeux ou contenus vidéo. Le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 5. Et pour favoriser encore plus l’immersion avec cette belle dalle, le smartphone chinois s’équipe de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos.

Jamais à court de batterie

Le GT Neo 3T propose une charge « que » de 80W, tandis que l’autre modèle, le Neo 3, propose une charge de 150 W. Cela reste suffisant pour recharger son smartphone une fois à court de batterie. D’après la marque, 12 minutes de charge suffit à atteindre 50 % d’énergie. Le smartphone peut d’ailleurs compter sur une batterie 5000 mAh, pour tenir aisément un jour voir deux complets.

Enfin, le GT Neo 3T s’appuie sur un triple capteur photo avec un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. C’est avant tout le capteur principal qui se montre efficace pour offrir de beaux clichés. L’ultra grand-angle n’est pas assez performant au quotidien, tandis que le macro est anecdotique.

