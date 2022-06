Ce moniteur Samsung 32″ qui se transforme en Smart TV perd 110 € de son prix

D'apparence le Smart Monitor M7 de Samsung semble être un simple écran PC mais il est aussi capable de faire office de TV. Un moniteur hybride de 32" qui coûte aujourd'hui 289,99 euros chez Boulanger contre 399,99 euros sur le site officiel de la marque.

Avec son Smart Monitor M7, Samsung laisse le choix aux utilisateurs d’utiliser son écran pour un usage bureautique, mais également en tant que téléviseur d’appoint — un choix plutôt judicieux pour se démarquer de la concurrence. Ce produit bien pensé donne accès à de nombreuses applications grâce à l’interface maison de la marque sud-coréenne, le tout accompagné d’une télécommande pour faciliter la navigation. Il a de bons arguments à faire valoir, notamment son prix qui est en baisse de 27 %.

Les points forts du Monitor M7

Un écran PC capable de remplacer un TV

L’écosystème Tizen et ses applications

La télécommande pratique et ergonomique

Affiché au prix de 399,99 euros sur le site officiel, le Smart Moniteur M7 (32″) de Samsung est en promotion à 339,99 euros sur le site Boulanger, mais grâce à une ODR — valable jusqu’au 31 juillet 2022 — son prix chute à 289,99 euros.

Un moniteur idéal pour la bureautique

Le Smart Monitor M7 est un écran PC ordinaire qui va l’essentiel. Il propose un design sobre et minimaliste avec un écran encadré de fines bordures. S’il est impossible de pivoter le pied et de régler la hauteur, le moniteur de Samsung sera tout à fait adapté pour regarder ses contenus de manière confortable.

Sa dalle de 32 pouces offre une bonne immersion avec un format 16:09. L’écran FHD reste par ailleurs bloqué à 60 Hz et propose un temps de réponse de 8ms. Autant dire que cet écran ne répondra pas aux exigences des pro gamers, mais pour du jeu ponctuel il fera l’affaire.

Mais aussi pour chill devant Netflix

Son originalité repose sur son aspect connecté qui lui permet d’être utilisé comme écran PC, mais aussi comme télévision d’appoint. On retrouve ainsi l’interface multimédia TizenOS, qui permet d’accéder directement à certains services de streaming tels que Netflix, Disney+, My Canal, ou YouTube. Pour retrouver ces contenus, il n’est donc pas nécessaire d’y brancher un PC. L’écran s’accompagne d’une télécommande pour pouvoir naviguer facilement dans les menus. La boutique d’applications sera aussi de la partie pour pouvoir installer d’autres services, même si le catalogue n’est pas très fourni.

Bien entendu, il n’est pas seulement pensé pour le divertissement, et propose de caster le contenu d’un appareil Apple via AirPlay 2, mais également un terminal Samsung via DeX (avec ou sans câble). Quant à la partie connectique, on retrouve un hub USB 2.0 avec trois ports USB, deux ports HDMI et un port USB-C. La partie sans fil est aussi bien fournie avec un Wi-Fi 5 ac, le Bluetooth 4.2.

Si vous souhaitez en savoir davantage, retrouvez notre test complet sur le Samsung Smart Moniteur M7.

Samsung face à la concurrence

Si vous voulez comparer le moniteur de Samsung avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

