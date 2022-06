En promotion, le TV QLED 65″ de TCL est le moins cher pour jouer sur PS5 et Xbox Series X

Avec une dalle QLED, Google TV, un mode 144 Hz et des fonctions gaming, le nouveau TV de TCL a tout pour plaire. Surtout aujourd’hui, puisque le modèle C731 de 65 pouces tombe à 766 euros contre 999 euros habituellement.

La technologie OLED est certes meilleure, mais reste plutôt onéreuse, notamment pour l’achat d’un nouveau téléviseur 4K. TCL l’a bien compris et propose une gamme de TV QLED prenant en charge une foule de compatibilités. C’est le cas du modèle 65C731, qui en plus de profiter d’une grande diagonale et actuellement proposé avec 233 euros de réduction.

Les caractéristiques du TV de TCL

Une grande dalle QLED 4K de 65 pouces

Compatible HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

Et 4K@120Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1)

L’interface Google TV

Initialement au prix de 999 euros, le TV TCL QLED 65C731 de 65 pouces tombe à 866 euros en utilisant le code promo 6UBA2322 sur Ubaldi , mais grâce à une ODR — valable jusqu’au 30 juin 2022 — le téléviseur revient à seulement 766 euros.

Une grande QLED pour visionner vos contenus dans les meilleures conditions

TCL offre son expertise sur ses téléviseurs et sa nouvelle référence 65C731 en profite. On fait toujours face à un design sobre et élégant sous tous les angles. Sa dalle profite d’ailleurs de bordures très fines pour laisser pleinement s’exprimer la dalle d’une diagonale de 65 pouces. Il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose. Le téléviseur offre une dalle QLED qui affichera de très beaux contrastes et assurera une bonne reproduction des couleurs.

Le téléviseur profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), mais aussi des compatibilités avec les normes HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma. Côté son, TCL intègre de nouveau une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos, pour un rendu sonore plus immersif.

Mais aussi idéale pour le gaming

Le modèle C731 de TCL a beaucoup d’arguments à faire valoir, et le constructeur ne s’arrête pas là et peaufine l’aspect gaming de ces téléviseurs. Sa nouvelle gamme propose un taux de rafraichissement à 144Hz en FHD/QHD pour séduire les joueurs sur PC. Autrement, avec ses ports HDMI 2.1 le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 avec un taux de rafraîchissement de 120 IPS jusqu’en définition 4K. Le constructeur propose également un mode Game Master Pro. Une fois activé, il est possible d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, TCL propose l’OS Google TV. L’interface est intuitive, fluide, et met davantage en avant des films et des séries en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

QLED ou OLED ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la TV Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022.

