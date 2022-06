L’excellent Samsung Galaxy A53 noté 9/10 coûte 165 € de moins aujourd’hui

Avec sa qualité de fabrication et sa fiche technique aux petits oignons, le Samsung Galaxy A53 est sans aucun doute l'un des meilleurs smartphones du segment milieu de gamme. Aujourd'hui, il devient d'ailleurs plus intéressant qu'il ne l'est déjà avec un prix qui passe de 459 euros à seulement 294 euros.

Si vous recherchez un smartphone performant à moins de 300 euros, le Samsung Galaxy A53 semble tout désigné grâce à cette offre valable uniquement aujourd’hui. Pour ce prix, vous aurez tout simplement un téléphone reprenant quelques caractéristiques haut de gamme, avec surtout la promesse de recevoir les futures mises à jour majeures pendant au moins 4 ans.

Les points clés du Samsung Galaxy A53

L’écran OLED à 120 Hz, compatible HDR10+

L’appareil photo polyvalent et efficace

Les 4 années de mises à jour

Un smartphone presque premium

Le Samsung Galaxy A53 s’inspire fortement des références haut de gamme de la même marque, à commencer par son design ressemblant au look des Galaxy S22, notamment avec le bloc photo intégré directement au châssis du téléphone. L’écran suit la même direction, même s’il n’est pas incurvé sur les côtés, car il propose une dalle OLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement grimpant jusqu’au sacro-saint 120 Hz, sans oublier la compatibilité avec le HDR10+.

Du côté des performances, on retrouve la nouvelle puce maison de Samsung pour le milieu de gamme, l’Exynos 1280, accompagnée par 6 Go de mémoire vive. Si, dans les benchmarks, les résultats sont légèrement en retrait par rapport à la concurrence sur le même segment, le smartphone est tout de même capable de répondre à la majorité des besoins en 2022, avec malheureusement quelques concessions graphiques en jeu.

C’est surtout au niveau de la photo qu’il va briller, où Samsung précise que la la vitesse de traitement des photos de nuit est 2,1 fois plus rapide que sur les précédentes versions et que le mode portrait a été amélioré, notamment grâce à une bonne gestion de contours du sujet. En tout cas, la polyvalence est au rendez-vous avec un capteur principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un de profondeur de 5 mégapixels.

Endurance et durabilité sont les maîtres mots

L’excellent smartphone milieu de gamme de Samsung tourne directement sous Android 12 avec One UI 4.1 à la sortie de la boîte, et la marque sud-coréenne promet quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité. Cela veut tout simplement dire que le Galaxy A53 aura un suivi logiciel jusqu’en 2027, avec une interface allant au maximum jusqu’à Android 16.

Mais un smartphone durable, c’est aussi un smartphone qui tient bien la charge au quotidien et Samsung promet que son Galaxy A53 peut tenir jusqu’à 2 jours d’utilisation grâce à la grosse batterie de 5 000 mAh. Ces faits se sont vérifiés pour une utilisation basique, mais si intensive comptez plutôt un jour et demi. Pas de charge sans fil à l’horizon, mais un classique système de charge rapide 25 W qui met 74 minutes pour atteindre les 100 %.

