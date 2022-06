Samsung Galaxy S22 déjà soldé, TV LG OLED C2 en promo et Xbox Elite Série 2 à prix cassé – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le Samsung Galaxy S22 est soldé avant l'heure chez la Fnac et Darty, les nouveaux TV LG OLED C2 sont déjà en promotion avec jusqu'à 500 euros de réduction et la manette Xbox Elite Série 2 voit son prix passer de 179 euros à 129 euros.

La gamme Galaxy S22 de Samsung a fait son entrée officielle sur le marché en début d’année. Quelques mois après leur sortie, des réductions commencent à être proposées, comme c’est le cas ici pour le S22 classique. Ce smartphone premium est en ce moment 260 euros moins cher, et au vu de sa fiche technique, le prix est vraiment intéressant.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S22.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S22

Un écran 6,1 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Exynos 2200

Un module photo polyvalent

Lancé à 859 euros, puis réduit à un prix barré de 799 euros, le Samsung Galaxy S22 revient aujourd’hui à seulement 599 euros à la Fnac et chez Darty. Pour obtenir ce prix, il suffit de prendre en compte l’offre de reprise en choisissant l’option retrait en magasin et en ramenant un ancien smartphone en état de marche, ainsi qu’une ODR valable jusqu’au 31 juillet 2022.

Depuis sa sortie, la gamme C1 de chez LG est une véritable référence sur le marché des téléviseurs OLED, et vient tout juste d’être remplacée par la génération C2. Cette nouvelle série vient tout simplement peaufiner la recette de l’ancien modèle en ajoutant un nouveau processeur plus performant, et en apportant un pic de luminosité plus important pour offrir une image proche de la perfection. Et si vous attendiez une baisse de prix, le modèle en 55 pouces est d’ores et déjà en promotion et profite de plus de 500 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du TV LG OLED55C2

Une dalle OLED de 55″ 20 % plus lumineuse (4K UHD)

Un nouveau processeur plus performant pour l’upscaling

Sa prise en charge de la norme HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Son interface fluide et intuitive

Affiché au prix de 1 990 euros, le TV LG OLED C2 en 55 pouces est actuellement en promotion à 1 469 euros sur le site Rue du Commerce. On trouve également le modèle 48 pouces au prix réduit de 1 099 euros.

La nouvelle génération des consoles Xbox a apporté avec elle une nouvelle manette, notamment équipée d’un nouveau bouton « Share » et d’un D-Pad circulaire à la place de la croix directionnelle. Mais si vous voulez une expérience gaming encore plus poussée, c’est vers la Xbox Elite Série 2 qu’il faut se tourner. Et aujourd’hui, elle est 50 euros moins chère que d’habitude.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xbox Elite Série 2.

Ce qu’il faut retenir de la Xbox Elite Série 2

Toujours compatible avec Xbox, PC, Android et iOS

Les nombreuses options de personnalisation

L’autonomie de 40 heures avec batterie

L’excellent confort en main

Au lieu de 179 euros habituellement, la manette Xbox Elite Série 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 129 euros sur le site de Microsoft. On la trouve au même prix sur fnac.com.

Orange est étonnamment généreux en ce moment. Entre la baisse de prix de son offre Livebox Up Fibre et le petit prix de son forfait 5G, l’opérateur historique vient marcher sur le terrain du low cost, dans une mesure toute relative. En effet, son forfait mobile avec 80 Go de données 4G est actuellement proposé à moins de 10 euros par mois la première année.

Le forfait Orange en détail

Appels, SMS/MMS illimités avec 80 Go de 4G

Valables en France, Europe, DOM, Suisse et Andorre

Pas d’engagement et un prix fixe la première année

Le forfait Orange de 80 Go est actuellement remisé à 14,99 euros par mois, mais en utilisant le code promo ETE22 le tarif mensuel est abaissé à seulement 9,99 euros par mois. Après un an, le prix passe ensuite à 29,99 euros par mois. Cette offre sans engagement est valable jusqu’au 30 juin 2022.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G – 80 Go 2 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 13€ Découvrir Orange Forfait Mobile 4G - 80 Go 2 semaines Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Pendant un an 9,99€ 29,99€ ETE22 Découvrir La Poste Forfait 4G - 50 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

