Orange : un prix incroyable pour ce forfait 5G sans engagement de 140 Go

Orange a décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière côté forfaits 5G. L'opérateur historique propose en ce moment un forfait de 140 Go pour seulement 17,99 euros par mois pendant un an, le tout sans engagement.

Orange frappe décidément très fort avec cette offre dans la catégorie des forfaits 5G sans engagement. Cette dernière propose pas moins de 140 Go d’enveloppe mensuelle pour un tarif quasi divisé par deux la première année. Il s’agit tout simplement du forfait 5G le plus avantageux du moment.

Le forfait 5G en série limitée d’Orange, c’est …

Les appels, SMS/MMS illimités avec 140 Go de 4G+/5G

Valable en France, Europe, DOM, Suisse et Andorre

Le meilleur réseau mobile de France, le tout sans engagement

Jusqu’au 17 août 2022, le forfait 5G d’Orange de 140 Go sans engagement est disponible à seulement 17,99 euros par mois la première année, puis passe à 32,99 euros par mois par la suite. Ce forfait est valable uniquement pour les nouveaux clients.

Si vous avez besoin de vous équiper complètement en réseau chez vous et sur votre mobile, les packs Open UP et Open Max qui regroupent la Fibre Orange ( Internet+ TV+ Téléphonie fixe) sont en promotion. On retrouve notamment le pack Open Up (forfait 4G de 80 Go) à 37,99 euros par mois pendant un an avec un engagement de 12 mois.

Il n’y a pas meilleur réseau mobile pour moins cher

Orange dispose de loin du meilleur réseau mobile en France, surtout en ce qui concerne actuellement la 5G. Ce n’est d’ailleurs pas nous qui l’affirmons, mais bien l’Arcep qui place l’opérateur en tête dans ce domaine puisqu’il couvre déjà une bonne partie du territoire en antenne 5G, surtout dans les grandes agglomérations, et certifiée jusqu’à 240 Mb/s. Avec de tels débits, autant dire que vous ne serez pas lésé de ce que peut offrir votre mobile comme le streaming de vidéo 4K, la navigation fluide sur les réseaux sociaux ou même le jeu en ligne où que vous soyez. D’autant plus qu’avec 140 Go, il y a de quoi faire.

Concernant les données valables à l’étranger, l’opérateur fait mieux que tout le monde puisqu’il propose la plus grosse enveloppe de base dans ce cas-ci. Vous avez donc accès à 80 Go du forfait en Europe, en DOM et même en Suisse et Andorre là où les autres opérateurs ne dépassent pas 10 ou 15 Go sur ce type de forfait. Dans le cas où vous seriez à court de Go dans votre utilisation mensuelle, vous pouvez passer par l’application Orange et Moi pour ajouter quelques données supplémentaires (option payante).

La 5G c’est bien, mais on peut quand même passer des appels ?

Rassurez-vous, Orange n’a pas coupé sur cet aspect. Les appels sont bien évidemment illimités partout en France vers les mobiles et les fixes. Mais c’est aussi le cas depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. C’est illimité aussi avec les SMS et les MMS depuis et vers ces mêmes localités.

Orange est aussi prévoyant pour les professionnels ou les personnes jonglant avec plusieurs appareils puisqu’il est possible, moyennant 5 euros par moi supplémentaires, d’obtenir une carte SIM supplémentaire pour par exemple l’utiliser avec une tablette, une Box 4G/5G ou pourquoi pas un autre smartphone.

