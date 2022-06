Orange se la joue encore plus low cost avec son forfait 80 Go à 9,99€/mois

Orange ne veut pas perdre de temps et met le paquet côté forfait mobile en proposant encore une nouvelle offre sans engagement à ne pas rater. Auparavant en promotion à 14,99 euros par mois, le forfait 80 Go est désormais disponible à seulement 9,99 euros par mois pendant un an.

Orange est étonnamment généreux en ce moment. Entre la baisse de prix de son offre Livebox Up Fibre et le petit prix de son forfait 5G, l’opérateur historique vient marcher sur le terrain du low cost, dans une mesure toute relative. En effet, son forfait mobile avec 80 Go de données 4G est actuellement proposé à moins de 10 euros par mois la première année.

Le forfait Orange en détail

Appels, SMS/MMS illimités avec 80 Go de 4G

Valables en France, Europe, DOM, Suisse et Andorre

Pas d’engagement et un prix fixe la première année

Le forfait Orange de 80 Go est actuellement remisé à 14,99 euros par mois, mais en utilisant le code promo ETE22 le tarif mensuel est abaissé à seulement 9,99 euros par mois. Après un an, le prix passe ensuite à 29,99 euros par mois. Cette offre sans engagement est valable jusqu’au 30 juin 2022.

Un forfait complet taillé pour le quotidien avec la qualité du réseau Orange

Orange dispose du meilleur réseau mobile en France, c’est un fait, surtout en ce qui concerne la data. C’est d’ailleurs l’Arcep qui place l’opérateur en tête dans ce domaine. En plus de couvrir 99% de la population en réseau, il est aussi de loin le meilleur un sur la qualité de la donnée en 4G fournie avec une moyenne de 110 Mb/s en téléchargement et 18 Mb/s sur l’ensemble du territoire. Avec de tels débits, autant dire que vous ne serez pas lésé de ce que peut offrir votre mobile comme le streaming de vidéo, même en 4K, la navigation fluide sur les réseaux sociaux ou même le jeu en ligne où que vous soyez.

Les appels sont bien évidemment illimités partout en France vers les mobiles et les fixes. Mais c’est aussi le cas depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. C’est illimité aussi avec les SMS et les MMS depuis et vers ces mêmes localités.

Tout le forfait aussi disponible à l’étranger

Orange met aussi les petits plats dans les grands concernant les données disponibles pour l’étranger puisque l’opérateur propose la totalité de l’enveloppe de base dans ce cas-ci. Vous avez donc accès aux 80 Go du forfait en Europe, en DOM et même en Suisse et Andorre là où les autres opérateurs ne dépassent pas 10 ou 15 Go sur ce type de forfait. Dans le cas où vous seriez à court de Go dans votre utilisation mensuelle, vous pouvez passer par l’application Orange et Moi pour ajouter quelques données supplémentaires (option payante).

Orange et moi Télécharger Orange et moi gratuitement

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G – 80 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 13€ Découvrir Forfait Mobile B&You - 120 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 120 Go 14,99€ Découvrir NRJ Mobile Forfait 5G – 130 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go 24,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.