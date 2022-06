Grâce à cette offre, la Xiaomi Pad 5 (256 Go) a rarement été aussi bon marché

Avec sa Pad 5, Xiaomi propose une tablette très équilibrée qui vient bousculer le marché des tablettes Android. Aujourd’hui, sa version avec 256 Go perd 85 euros de son prix pour s’afficher à un prix plus intéressant.

Omniprésent sur le marché des smartphones, Xiaomi restait pour le moment discret sur celui des tablettes. La marque a remédié à cela en introduisant sa tablette milieu de gamme : la Pad 5. Cette dernière vient mettre un coup de pied dans la fourmilière des tablettes Android. Elle propose un rapport qualité-prix des plus intéressants et s’impose parmi les choix les plus évidents, surtout avec 85 euros de remise pour le modèle 256 Go.

Quels sont les atouts de la Xiaomi Pad 5 ?

Un écran WQHD+ à 120 Hz

Un SoC performant : Snapdragon 860

Une autonomie solide

La Xiaomi Pad 5 avec 256 Go est habituellement au prix de 449,90 euros, mais c’est sans compter sur Cdiscount qui propose ce modèle à 364 euros, soit 85 euros d’économie sur la facture.

Une alternative Android séduisante

Pour son grand retour sur le marché des tablettes, Xiaomi tire son épingle du jeu en misant sur une fiche technique digne d’une tablette premium, mais sans le prix. Elle embarque un Snapdragon 860, lui-même épaulé par 6 Go de RAM. Une puce puissante et particulièrement douée pour les jeux. Lors de notre test, les benchmarks ont même montré que la Pad 5 était plus puissante que la Galaxy S7 FE de Samsung, pourtant proposé à un prix considérablement plus élevé.

Pour profiter pleinement de vos jeux ou contenus vidéos, la tablette s’appuie sur une dalle LCD de 11 pouces, affichant une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels. Résultat : elle offre une bonne immersion sur les contenus vidéos, d’autant plus que la tablette prend en charge le Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos pour assurer une bonne expérience audio. Et si malheureusement, l’écran n’est pas OLED, il est tout de même proposé avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, pour une meilleure fluidité. De plus, avec Android 11 et l’interface maison de la marque, vous obtiendrez une expérience intuitive comme sur iOS.

Sans trop de compromis

Esthétiquement, on a droit à un design soigné qui se rapproche des tablettes haut de gamme de la firme californienne, avec les bords bien arrondis et les fines bordures autour de l’écran. En revanche pour la photo, elle peinera à rivaliser avec l’iPad qui a l’avantage de proposer un capteur LiDAR. Vous retrouverez un simple capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant, suffisant pour des appels occasionnels en visio.

Et pour que vous ayez tous le plaisir de passer des appels avec vos proches, ou naviguer sur votre tablette, Xiaomi a intégré une grosse batterie de 8 720 mAh — de quoi faire tenir la tablette une bonne journée voire deux selon votre utilisation. Cela reste dans la moyenne des tablettes du marché, où par exemple une partie de 30 minutes sur Fortnite vous fera perdre seulement 7 %. La recharge se fait via son port USB-C, mais ne comptez pas trop sur la rapidité, car il lui faudra un peu plus de deux heures pour être à 100 %.

