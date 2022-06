L’imprimante pour smartphone Xiaomi Mi Pocket Photo Printer est soldée à -20 %

Xiaomi est présent partout, vraiment. La marque s'immisce même sur le marché des imprimantes photo pour smartphones avec sa Mi Pocket Photo Printer. En plus de ça, son prix baisse de 20 % avec les soldes cet été et passe sous la barre des 50 euros.

Les imprimantes photo pour smartphones se font de plus en plus nombreuses avec des marques qui se lancent. Xiaomi en fait partie et a sorti la Mi Pocket Photo Printer à un tarif agressif. Un prix qui l’est encore plus en ces temps de soldes d’été puisqu’elle est proposée avec une réduction de 20 % de son prix habituel.

La Xiaomi Mi Pocket Photo Printer, c’est quoi ?

Une imprimante photo pour smartphones

Un prix attractif

Une prise en main facile

Des fonctions en réalité augmentée

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Pocket Photo Printer est en soldes à 47,99 euros, soit une réduction de 12 euros sur le site de Cdiscount.

Une imprimante photo qui tient dans la poche

Cette imprimante photo possède un format qui tient dans la poche : 124 par 85 par 24,6 mm. De quoi la transporter partout avec son poids de 181 g seulement, pour imprimer des photos quand on le souhaite, puisque la batterie de 500 mAh permet d’en imprimer une vingtaine. Une batterie qui se recharge avec un câble micro-USB, pas d’USB-C ici.

C’est plus que la capacité du bac à papiers qui est de dix feuilles. Le paquet de 20 feuilles est en vente à 16,85 euros en ligne, elles mesurent 50 par 76 mm La Xiaomi Mi Pocket Photo Printer utilise la technologie Zero Ink ou ZINK, littéralement « Sans encre », pour l’impression. À noter que dernière dure environ 45 secondes par feuille. En fait, il s’agit d’un procédé d’impression qui utilise un système de chauffe pour imprimer l’image souhaitée.

On s’y connecte avec son smartphone en Bluetooth, sachant que jusqu’à trois appareils peuvent s’y connecter simultanément, ce qui permet de créer une file d’impressions.

Des impressions partout et plus que ça

Par rapport à la concurrence, le rendu des images est moins bon, avec des couleurs relativement ternes, mais des détails présents. C’est surtout sur le prix que la Xiaomi Mi Pocket Photo Printer est intéressante.

Elle fonctionne via l’application Mi Home, qui permet de créer des collages, découpages, y ajouter des filtres, du texte et de retoucher vos photos avant de les imprimer. D’ailleurs, on peut associer à chaque impression une vidéo de 15 secondes. En fait, lorsqu’on scannera la photo imprimée avec l’application Mi Home, on pourra voir automatiquement la vidéo associée en réalité augmentée. Cela peut aussi être un message audio, bref de quoi conserver des souvenirs « augmentés » qu’on aura plaisir à revoir.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures imprimantes photo pour smartphone en 2022 ?

