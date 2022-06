Cet excellent écran gaming incurvé MSI de 34″ perd 100 € durant les soldes

Les gamers le savent, un bon écran est indispensable pour jouer dans les meilleures conditions. Mais plus ce dernier est grand, plus il sera cher... Les soldes sont donc le bon moment pour profiter de deals en or, comme en ce moment avec l'écran MSI Optix de 34'' qui est à -20 %.

MSI est un spécialiste du gaming, que cela soit pour les PC portables, les cartes graphiques, les claviers, souris, ou encore les écrans. Le constructeur taïwanais propose toute une gamme de moniteurs spécialement dédiés au jeu. Avec ses 34 pouces, sa dalle incurvée et sa résolution UWQHD, le Optix MAG342CQRV promet de belles parties. Sur Rue du Commerce, ce modèle perd très avantageusement 100 euros pendant les soldes d’été.

Les points clés du MSI Optix 34 » MAG342CQRV

Temps de réponse de 1 ms, rafraichissement 100 Hz

Belle définition de 3440 x 1440 pixels (UWQHD)

Dalle incurvée 1500R avec angle de vision de 178°

En tant que vaste écran de 34 pouces, le MSI Optix MAG342CQRV est habituellement proposé à presque 500 euros. Bonne nouvelle : pendant les soldes chez Rue du Commerce, son prix baisse de 100 euros pour venir s’établir à 399,99 euros, ce qui le rend d’autant plus intéressant.

Un design et un confort au top

MSI a bien travaillé sa copie. Côté design, les bordures ont été amincies au maximum. Si l’écran est certes grand sur un bureau, il ne prend pas plus de place qu’il ne lui en faut. Sa dalle incurvée offre une meilleure immersion, et il propose de plus un excellent angle de vision de 178° qui permet de bien discerner l’écran d’où que l’on se place.

Un petit détail qui fait tout attire aussi l’œil : un discret cercle de LED RGB placé à l’arrière, à assortir à ses autres accessoires RGB tels que clavier et souris. MSI a pensé l’écran pour qu’il s’adapte à chaque joueur : son réglage a donc été poussé au maximum. Il est ainsi possible de le régler en hauteur, de l’incliner (de -5° à 20°), mais aussi de lui appliquer une rotation (-30 à 30 mm), pour une ergonomie parfaite.

Un écran précis et performant pour le gaming

Le MSI Optix utilise une dalle VA (avec rétroéclairage LED), avec une belle résolution de 3440 x 1440 pixels. En tant qu’écran dédié au gaming, il propose un taux de rafraîchissement de 100 Hz et un temps de réponse optimal de 1 ms. MSI a en outre intégré le fameux Adaptive-Sync d’AMD, qui permet de synchroniser parfaitement le taux de rafraîchissement de la dalle et de la carte graphique. Night Vision, une autre technologie, permet quant à elle d’améliorer les détails automatiquement dans les zones très sombres. On saluera aussi la présence d’une technologie anti-scintillement pour diminuer la fatigue oculaire, ce qui est indispensable pour certains.

Sur la connectique, l’écran dispose de deux ports HDMI (dont un en 2.0), un Display Port et une sortie audio.

