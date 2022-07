La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est à seulement 126 € pour le Prime Day d’Amazon

Dernière montre connectée sortie par Samsung, la Galaxy Watch 4 Classic est une excellente montre sur bien des points. Et avec les soldes d’été, elle tombe à seulement 126,99 euros contre 369 euros à sa sortie.

Bien que les Galaxy Watch 5 et 5 Pro sont attendues incessamment sous peu, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic a encore de beaux jours devant elle. Cette référence offre une expérience fluide et riche en fonctionnalités et qui profite d’un prix bien plus avantageux qu’à sa sortie. En effet, les soldes d’été lui font perdre plus de 240 euros sur son prix.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Watch Classic 4

Une montre connectée au design réussi avec un bel écran OLED

La fluidité de WearOS et la puce Exynos W920

Des fonctionnalités santé et sports plus poussés

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic Bluetooth en 42 mm a été lancée au prix de 369 euros, mais Amazon la propose en promotion à 196,99 euros. Une belle remise de plus de 170 euros, qui s’accompagne en plus d’une ODR d’une valeur de 70 euros valable jusqu’au 19 juillet 2022. Résultat : la montre connectée de Samsung revient à seulement 126,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design inchangé, mais toujours aussi réussi

La Galaxy Watch 4 Classic de Samsung n’opère pas de changement esthétique, et reste sur un design très similaire à celui de l’an dernier. On retrouve aussi la lunette rotative toujours aussi pratique pour naviguer. Quant à ses finitions, rien à redire : elles sont impeccables.

Côté écran, la version 42 mm dispose d’un écran de 1,2 pouce de diamètre avec une définition de 396 x 396 pixels pour le plus petit boîtier. L’écran OLED est de bonne qualité, avec une luminosité suffisante pour être lue confortablement en plein soleil. De plus, la montre dispose du mode Always-on.`

Le changement majeur réside dans les entrailles de la montre, qui tourne désormais sous WearOS 3 avec l’interface One UI. Ce changement apporte une nouvelle interface simple à utiliser et fluide, mais permet surtout d’avoir accès à un catalogue applicatif nettement plus riche.

Un très bon suivi santé et sport

La Galaxy Watch 4 Classic intègre de nombreux capteurs. Vous allez pouvoir relever la tension artérielle et faire des ECG — uniquement pour les possesseurs de smartphone de la gamme Galaxy. Elle sera même capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Quant aux fonctions sportives, la montre propose une dizaine d’entrainements sur l’application officielle de la marque, mais vous pourrez profiter de bien plus d’exercices physiques avec les applications tierces. Sachez que la Watch 4 Classic est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Elle intègre une puce plus performante qu’auparavant, et qui améliore au passage l’autonomie de la montre. Selon le constructeur, la montre est capable de tenir environ 2 jours, soit jusqu’à 40 heures d’utilisation pour une recharge en 2 heures.

N’hésitez pas à consulter notre test complet sur la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung pour en savoir plus.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offres du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.