Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) : voici les prix (approximatifs) en euros

Roland Quandt révèle les prix en euros des Samsung Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. On note une légère hausse de prix.

Déjà passées par la FCC, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro de Samsung sont attendues dans le courant du mois d’août. À quelques encablures de cette présentation, voilà que les prix en euros de ces deux montres connectées se révèlent.

Les prix des Galaxy Watch 5 et 5 Pro

Comme à son habitude, c’est Roland Quandt, du site WinFuture, qui révèle l’information sur Twitter. Particulièrement bien informé, il a régulièrement visé juste ces dernières années lorsqu’il s’agissait des prix des produits de Samsung.

Selon lui, la Galaxy Watch 5 serait donc proposée en 4 déclinaisons : deux tailles (40 ou 44 mm) et deux connectivités (Bluetooth uniquement ou 4G). Voici les prix évoqués :

40 mm Bluetooth : 300 euros ;

40 mm 4G : 350 euros ;

44 mm Bluetooth : 350 euros ;

44 mm 4G : 400 euros.

Le petit modèle serait disponible en couleurs « pink gold » (or rose), gris et argent, tandis que le grand modèle abandonnerait le rose pour du bleu. Oui, du rose pour la petite (sous-entendu : pour femmes) et du bleu pour la grande (sous-entendu : pour hommes), on en est encore là en 2022.

De son côté, la Watch 5 Pro ne serait disponible qu’en une seule taille, 45 mm, avec toujours les deux connectivités possibles. Comptez 490 euros pour la variante Bluetooth et 540 euros pour le modèle 4G. Seulement deux coloris seraient en outre disponibles : noir ou titane.

Précisons tout de même qu’il s’agit de prix approximatifs. Les informations de Roland Quandt correspondent aux tarifs pratiqués par les revendeurs allemands et les différentes taxes peuvent faire varier la note finale de quelques dizaines d’euros.

On notera cependant une hausse de prix depuis la génération précédente. L’année dernière, il fallait débourser 270 euros pour la Galaxy Watch 4 et 370 euros pour la Watch 4 Classic, en Bluetooth uniquement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.