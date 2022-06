Galaxy Watch 5 : la montre de Samsung ne serait pas aussi élégante que prévu

La Galaxy Watch 5 intègrerait une très large bordure autour de l'écran, l'éloignant un peu plus des standards d'une Apple Watch Series 7. Il n'est cependant pas impossible que ce changement concerne surtout la version Pro.

Si le style d’un produit est assurément une affaire de goût, certaines tendances finissent par s’imposer comme des critères assez immanquables. C’est le cas notamment des bordures autour de l’écran. Au-delà d’un certain prix, on s’attend à ne plus trop les remarquer. À son annonce, la Pixel Watch avait été fortement critiquée pour cela et il se pourrait que Samsung suive la même voie avec la Galaxy Watch 5.

C’est en tout cas ce qu’on peut interpréter des dires du leaker Ice Universe sur son compte Twitter, très attaché à la finesse des bordures. Il écrit : « La série des Samsung Galaxy Watch 5 est devenue plus laide. Il s’agit peut-être de la montre la plus laide parmi les fabricants de téléphones portables. L’écart entre la Samsung Galaxy Watch 5 et l’Apple Watch se creuse. »

Ice Universe est généralement fiable, mais il lui est arrivé de se tromper ici ou là, il faut donc prendre ces informations avec un minimum de recul.

La Galaxy Watch 5 Pro dans le viseur

Il semblerait que le leaker se concentre dans son jugement sur le fameux modèle Pro, attendu avec une très grande autonomie et donc une taille plus importante. Il indique par exemple : « Vous verrez la Galaxy Watch 5 Pro avec une lunette très large. Son design est loin d’être comparable à celui de l’Apple Watch 7. Il n’est pas esthétique. »

Pour appuyer son propos, Ice Universe a publié également une représentation de la face avant de la future montre. On peut y voir en noir la bordure et en gris le cadre en métal.

Si la bordure est aussi large, elle devrait effectivement sauter aux yeux sur un fond d’écran coloré. En revanche, rappelons que les constructeurs de montres connectées ont pour habitude d’intégrer de nombreux fonds d’écran avec une base de noir pour mieux fondre la bordure dans le cadran, grâce aux pixels éteints d’un écran Oled. La plupart des utilisateurs ne se rendront donc pas forcément compte de la taille de la bordure ici.

Ajoutons que vu le succès retentissant de la Galaxy Watch 4, Samsung a tout intérêt à bien négocier le virage sur son prochain modèle. Au vu de ce qu’avance le leaker, cela part mal, mais gardons espoir tout de même.

