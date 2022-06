Samsung : les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro sont dans les starting blocks

Les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro de Samsung ont été certifiées par la FCC. C'est la dernière étape avant leur présentation officielle attendue cet été.

Comme tous les ans, Samsung devrait profiter du mois d’août pour dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones pliables, les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Ce devrait également être l’occasion, pour le constructeur coréen, de présenter sa nouvelle génération de montres connectées. Alors que la firme devrait mettre fin à la lunette rotative, deux modèles distincts semblent cependant prévus pour la prochaine conférence Galaxy Unpacked, les Samsung Galaxy Watch 5 et Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Il semble d’ailleurs que les deux montres soient dans les toutes dernières étapes avant leur présentation officielle. Comme l’a repéré le site indien MySmartPrice, Samsung a en effet fait certifié ses deux nouvelles smartwatches auprès de la FCC, l’organisme américain en charge de la régulation des communications. De quoi en apprendre davantage sur certaines caractéristiques.

Des déclinaisons avec ou sans NFC pour chaque variante

On y découvre ainsi que les deux montres seront déclinées en plusieurs versions : SM-R900, SM-R900X, SM-R920 et SM-R920X. Comme le rapporte le site indien, les versions SM900 devraient correspondre à la Galaxy Watch 5 40 mm tandis que les modèles SM910 seraient les Galaxy Watch 5 44 mm. De leur côté, les SM-R920 et SM-R920X seraient les Galaxy Watch 5 Pro. Le X servirait quant à lui à différencier les déclinaisons compatibles avec le NFC, les modèles sans X étant dépourvus de cette fonctionnalité et donc du paiement sans contact. Les deux toquantes devraient ainsi être compatibles avec le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Elles seraient bien évidemment compatibles avec le Bluetooth et profiteraient toutes d’une compatibilité avec la charge sans fil jusqu’à une puissance de 10 W. Il faut dire que cette fonction est intégrée aux montres connectées de Samsung depuis la Galaxy Watch Active, lancée en février 2019.

Pour rappel, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro devraient être présentées au début du mois d’août. On s’attend notamment à une Galaxy Watch 5 Pro avec un format plus gros que les deux Galaxy Watch 5 et avec une autonomie améliorée par rapport à la Galaxy Watch 4 de l’an dernier. Samsung travaillerait également à une nouveauté en matière de santé avec l’ajout d’un thermomètre permettant de mesurer la température cutanée. Il faudra encore patienter quelques mois avant les présentations officielles. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié.

