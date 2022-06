Le moniteur 27″ de Xiaomi (QHD, 165 Hz, 1 ms) perd 219 € pendant les soldes

Besoin de remplacer votre moniteur vieillissant pour profiter pleinement de vos jeux ? Xiaomi propose une belle solution pour un prix très avantageux avec ce modèle QHD 165Hz de 27 pouces. On le retrouve à 280 euros au lieu de 499 euros.

Souhaitant à tout prix bousculer les marchés dans lesquels il se place, Xiaomi tente une percée depuis quelque temps dans le monde des monteurs PC, il faut le dire, de bien belle manière. Son dernier modèle en date n’est autre que le Mi 2K Monitor de 27 pouces et propose une fiche technique digne des meilleurs haut de gamme pour un prix bien moindre. Ce dernier est d’ailleurs encore fortement réduit pendant les soldes d’été 2022 puisque l’on peut le retrouver avec pas moins de 219 euros de réduction.

Que propose ce moniteur de chez Xiaomi ?

Une dalle IPS LCD de 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440 pixels)

Un taux de rafraîchissement qui monte à 165 Hz

Compatible HDR (400 Nits)

Au lieu de 499 euros à son prix de lancement, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27″ est actuellement proposé à 280 euros sur le site de Ubaldi en utilisant le code W3JF220622 lors de la commande

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’oeil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un écran gaming qui à tout du haut de gamme sans en faire des caisses

Pour son Mi 2K Gaming Monitor 27, Xiaomi a fait le choix de la sobriété en termes de design. Il faut dire que si les moniteurs typés « Gamlng » ont tendance à en faire des tonnes, ce n’est pas le cas ce dernier. Cette dalle IPS de 27 pouces mise sur un look simple et discret, qui une fois sur votre bureau, se fond parfaitement dans le décor. Il est bien sûr possible de régaler la hauteur et l’inclinaison grâce à) son pied ergonomique bien pensé avec un passage pour les câbles.

Autre bonne nouvelle pour certains, cet écran n’est pas incurvé, mais il mise aussi sur de fines bordures sur ses 3 côtés pour proposer une excellente immersion en jeu, d’autant plus que l’ultra grand-angle de vue à 178° permet encore une meilleure ergonomie de visionnage.

Les joueurs (et les autres) sont servis !

Si ce moniteur met en avant son positionnement Gaming, il peut bien entendu convenir aux créateurs de contenu, qui font du montage vidéo par exemple. Xiaomi a surtout misé sur les performances notamment avec la définition QHD (2 560 x 1 440), sur une dalle IPS, pour obtenir une image finement détaillée et des couleurs bien vives. Il offre une excellente expérience de jeu grâce à un temps de réponse de seulement 1 ms qui permet d’être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Mais ce modèle propose surtout un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, pour une fluidité d’affichage parfaite via le displayport, si votre ordinateur peut se le permettre.

Il ne propose certes pas des technologies Freesync chez AMD ni G-Sync chez Nvidia, mais ce moniteur dispose tout de même de la technologie Adaptive-Sync qui élimine les déchirures d’écran et les temps de latence, pour pouvoir délivrer une expérience de jeu fluide et stable. La connectique se compose d’un DisplayPort, d’un port HDMI ainsi que de l’USB et une sortie audio pour brancher vos haut-parleurs ou un casque.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.