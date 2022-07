Sosh enchaine les promotions sur ses forfaits mobile avec une nouvelle offre 90 Go

Sosh propose un nouveau forfait mobile en série limitée. Celui-ci vous permet de bénéficier de 90 Go pour seulement 13,99 euros par mois sans augmenter de prix au bout d'un an.

Sosh devient de plus en plus actif dans la course aux forfaits mobile sans engagement pas chers. Après avoir lancé son offre de 60 Go pour 10,99 euros par mois, l’opérateur augmente la dose de Go pour passer à 90 Go pour seulement 3 euros de plus par mois. Voilà un forfait très intéressant si vous comptez utiliser votre mobile à fond cet été.

Pour ce forfait, Sosh prévoit…

Les infrastructures d’Orange à petit prix

Les Appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe

90 Go de données 4G

Jusqu’au 8 août 2022, le forfait Sosh de 90 Go est listé à 13,99 euros par mois sans modification de prix au bout d’un an. Il en va de même pour le forfait de 60 Go, listé à 10,99 euros par mois et disponible jusqu’au 7 juillet 2022.

Un forfait pas cher sur le meilleur réseau mobile de France

Sosh est un opérateur tiers de la marque Orange et par conséquent dispose de l’ensemble de ses infrastructures réseau sur l’ensemble du territoire Français en métropole et dans les DOM. Il est d’ailleurs à noter qu’il n’y a théoriquement aucune différence entre les deux entités en termes de qualité de réseau. Sosh est avant tout un opérateur proposant des forfaits sans engagement à un prix accessible.

Avec autant de données 4G, ces forfaits sont donc particulièrement intéressants pour tous types d’utilisation, comme le visionnage de contenus sur Netflix et YouTube, ou bien le streaming de musique via Spotify et consorts. Il est aussi possible d’utiliser ces enveloppes de données pour faire du partage de connexion.

Jusqu’à 90 Go de donnée, de quoi vivre sereinement ses vacances

En tant que forfaits illimités, ces derniers donnent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine avec une enveloppe de données 4G allant de 60 à 90 Go. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont aussi en illimité, mais l’enveloppe 4G est cette fois-ci de 12 Go pour le forfait à 10,99 euros/mois et 15 Go pour le forfait à 13,99 euros/mois. Autant dire que ce dernier est particulièrement intéressant.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur les offres Orange et Sosh.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

