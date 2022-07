Le meilleur Fire TV Stick d’Amazon est bradé alors que le Prime Day n’a pas encore commencé

Pour connecter son téléviseur en un clin d'œil, les clés HDMI restent la meilleure solution. Le Fire TV Stick 4K Max est le modèle le plus complet d'Amazon, et juste avant le Prime Day, vous pourrez l'acquérir pour 36,99 euros au lieu de 64,99 euros.

Le coup d’envoi du Prime Day n’est pas encore lancé, mais les promotions tombent déjà, comme avec cette offre sur le Fire TV Stick 4K Max, qui perd quasiment la moitié de son prix. Parmi toutes les clés HDMI proposées par la plateforme, il s’agit de la plus complète et puissante, puisqu’elle propose, entre autres, la prise en charge de la 4K, du HDR, HDR10+ et du Dolby Vision. Et le tout, pour moins de 40 euros aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K Max

Une clé HDMI plus puissante

Compatible 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Dotée de la fonction ALLM

Habituellement affiché à 64,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max est désormais proposé à 36,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez miser sur une alternative moins chère, mais très intéressante aussi, le Fire TV Stick 4K d’Amazon est également disponible à prix réduit puisqu’il est proposé à 26,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Si votre téléviseur n’est pas compatible 4K, on trouve également le Fire TV Stick classique à 22,99 euros au lieu de 39,99 euros et le Fire TV Stick Lite à 18,99 euros au lieu de 29,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Fire TV Stick 4K Max. Le tableau se met à jour automatiquement.

La meilleure alternative aux Box TV

Si vous cherchez une bonne alternative aux box multimédias, vous pourrez vous diriger vers une clé HDMI comme le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon, le modèle le plus récent de la marque. L’un de ses atouts ? Son format compact et nettement plus discret. Le Fire TV Stick 4K Max se présente donc sous la forme d’un dongle à brancher sur un téléviseur, à la manière d’un Chromecast de Google. Mais contrairement à ce dernier, qui nécessite un appareil comme un smartphone ou une tablette pour diffuser son contenu, la solution d’Amazon se suffit à elle-même puisqu’elle intègre son propre système d’exploitation.

Avec ce Fire TV Stick 4K Max, vous pourrez profiter d’une expérience utilisateur bien fluide sous Fire OS, qui est naturellement centré sur les services proposés par Amazon. Prime Video sera évidemment de la partie, et vous proposera même une foule de suggestions de contenus basées sur votre profil et vos habitudes. Même si le store d’applications est moins fourni que ses concurrents Apple et Android TV, vous pourrez tout de même télécharger d’autres applications phares comme Netflix, MyCanal, YouTube ou encore Molotov. Concernant la capacité de stockage, vous bénéficierez de 8 Go pour tout enregistrer.

La 4K UHD, et bien plus

Comme son nom l’indique, le Fire TV Stick 4K Max promet d’être plus performant. Il embarque par exemple une nouvelle puce ARM Mediatek MT7921LS, qui assure une plus grosse puissance que le modèle 4K classique. Et pour ne rien gâcher, cette puce le rend compatible avec le Wi-Fi 6. Comme la version 4K classique, le Stick 4K Max prend en charge la 4K à 60 images par seconde, l’HDR et l’HDR10+, le Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos pour un son vaste et riche. De quoi profiter de ses contenus de la meilleure des façons, avec un résultat bien immersif. Outre ces nombreuses compatibilités, cette clé HDMI intègre la fonction « Auto Low Latency Mode » (ALLM) destinée au service de cloud gaming Luna d’Amazon.

Quant à la télécommande livrée avec le dongle, elle permettra de naviguer facilement dans les menus et pourra même contrôler entièrement votre téléviseur. Un micro sera d’ailleurs là pour recueillir toutes vos commandes vocales à Alexa, qu’elles concernent vos contenus sur le téléviseur ou bien vos objets connectés présents chez vous, qui pourront ainsi être contrôlés grâce au Fire TV Stick. Sachez aussi que pour bénéficier de la fonction Alexa Home Cinema, il vous faudra connecter le Fire TV Stick 4K Max avec des enceintes Echo compatibles.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offre du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.