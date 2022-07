Ce puissant laptop avec écran OLED passe de 999 € à seulement 699 € pour le Prime Day

Le Asus VivoBook Pro 15 OLED est un ultraportable bien équipé. Il a la particularité d'embarquer une dalle OLED, le tout sans faire flamber le prix de la facture. Et pour son Prime Day, Amazon le propose à 699,99 euros contre 999,99 euros habituellement.

Depuis le CES 2021, la gamme Vivobook d’Asus propose désormais une meilleure qualité d’image et des contrastes infinis grâce à la dalle OLED. Le modèle Pro 15 OLED jouit de cette technologie et profite même d’une configuration musclée pour encaisser les tâches du quotidien. Si habituellement ce laptop frôle les 1000 euros, aujourd’hui il bénéficie de 30 % de réduction pour s’afficher à un prix plus abordable durant le Prime Day.

Le Vivobook Pro 15 OLED propose

Un écran OLED de 15,6 pouces (Full HD)

Une puce AMD Ryzen 5 (5600H)

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 999,99 euros, le Asus Vivobook Pro 15 OLED (S3500QA-L1190W) est en ce moment disponible en promotion à 699,99 euros sur Amazon.

Léger et bien fini, avec en prime une dalle OLED

Après la gamme premium Zenbook, la gamme Vivobook dispose à son tour d’un écran OLED. C’est le cas du Vivobook 15 Pro OLED qui affiche une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Résultat, c’est un plaisir pour nos yeux. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait.

Et avec sa diagonale de 15,6 pouces, il se montre assez imposant, mais se transporte facilement grâce à son poids de moins de 2 kg. Esthétiquement, l’ultrabook profite du savoir-faire d’Asus avec des lignes sobres, élégantes et un châssis noir mat. Il dispose d’un look discret avec une connectique bien complète, on retrouve : un port USB 3.2 Gen1, deux ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un port MicroSD et une sortie audio.

Une configuration efficace au quotidien

Le design et la qualité d’image sont au rendez-vous, de même que les performances. Le 15 Pro OLED embarque une puce AMD Ryzen 5 (5600H) avec 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, que ce soit pour de la bureautique ou bien pour faire tourner des applications plus poussées. On apprécie aussi la présence d’un SSD NVMe de 512 Go qui va apporter plus de rapidité et de réactivité au système.

Si avec tous ces éléments l’autonomie vous inquiète, pas de panique, car avec sa batterie l’appareil est capable de tenir environ 10 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique. Toutefois ce modèle, ne propose malheureusement pas la charge rapide. À noter, ce laptop tourne sous Windows 11 nativement.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

