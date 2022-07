Les écouteurs sans fil Realme Buds Air 3 sont à -25 % pendant le Prime Day 2022

Realme est connue pour vendre des produits abordables, notamment des écouteurs sans fil. Ça n'a jamais été aussi vrai que pendant le Prime Day 2022 puisque les Realme Buds Air 3 sont en réduction de 25% sur Amazon.

Sortis en mars dernier, les Realme Buds Air 3 avaient surpris par leur rapport qualité/prix et notamment sur la réduction de bruit active. Lancés à 79,99 euros, ils ont jeté un pavé dans la marre des concurrents plus chers. Grâce au Prime Day 2022, leur prix est en baisse puisqu’ils passent sous les 45 euros durant l’opération d’Amazon.

Les Realme Buds Air 3, c’est quoi ?

Une bonne réduction de bruit abordable

Du Bluetooth multipoint

Un rapport qualité/prix très intéressant

D’habitude, on trouve les Realme Buds Air 3 au prix de 60,99 euros sur Amazon, mais durant le Prime Day du site de e-commerce, ils profitent d’une réduction et passent à 44,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Realme Buds Air 3. Le tableau se met à jour automatiquement.

La réduction de bruit active utile et accessible grâce aux Realme Buds Air 3

D’après la fiche technique des Realme Buds Air 3, les écouteurs pourraient réduire le volume sonore extérieur pour aller à 42 dB. Pour le prix auquel ils sont proposés, ces écouteurs sans fil ont une réduction de bruit active excellente, même sur les voix humaines. Alors certes, ce n’est pas du niveau des cadors, mais les Buds Air 3 arrivent au niveau d’écouteurs qui sont proposés au double du prix.

Du côté de l’audio, on trouve une compatibilité avec les codecs Bluetooth SBC et AAC. Pas d’aptX ou de LDCAC, mais encore une fois au vu du prix c’est juste ce qu’on demande. Concernant le rendu, les basses sont présentes et offrent un rendu chaleureux, mais les écouteurs équilibrés puisque les médiums et haut-médiums sont mis en avant également.

Du Bluetooth multipoint à moins de 50 euros

Ce n’est pas que sur la réduction de bruit active que les Realme Buds Air 3 sont étonnants. Ils proposent du Bluetooth multipoint, ce qui veut dire qu’on peut les connecter simultanément à son ordinateur et à son smartphone. Cela permet de passer de la musique sur son ordinateur à un appel vocal, sans avoir à déconnecter et à reconnecter les écouteurs en multipliant les manipulations.

Pour parler des contrôles, ils sont tactiles, ce sera donc à votre appréciation. Ce qui engendre une légère latence, mais l’on peut mettre en pause ou reprendre la musique, changer de titre ou de mode de réduction de bruit active. L’application Realme Link permet tout de même de modifier les contrôles pour les personnaliser.

Concernant l’autonomie, les Buds Air 3 peuvent tenir jusqu’à 5h30 avec la réduction de bruit active et jusqu’à 7 heures sans, ce qui est dans la moyenne. En ajoutant le boîtier, on peut tenir jusqu’à 22 heures avec l’ANC et jusqu’à 30 heures sans. Pour la recharge, elle se fait complètement en un peu plus de 40 minutes pour les écouteurs.

Pour en savoir plus sur ces écouteurs, nous vous invitons à lire notre test complet des Realme Buds Air 3.

