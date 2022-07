La caméra avec reconnaissance faciale de Netatmo est bien moins chère lors du Prime Day

Que ce soit pour partir en vacances avec l’esprit tranquille ou bien pour surveiller quotidiennement son domicile, il peut être rassurant d’opter pour une caméra. Et ça tombe à pic puisque la Welcome de Netatmo perd plus de 50 % de son prix.

Les caméras de surveillances permettent d’avoir l’esprit plus tranquille, lorsque l’on quitte son domicile. Certaines permettent même d’éviter les fausses alertes, comme c’est le cas de la Welcome de Netatmo. Cette petite caméra de surveillance est capable de reconnaître le visage de ses proches, un avantage pour augmenter la sécurité dans la maison. Elle de bons arguments à faire valoir, notamment son prix qui est au plus bas lors du Prime Day.

La Netatmo Welcome en quelques mots

Un look original mais discret

Un système de reconnaissance faciale

Filme en 1080p, même de nuit

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Sortie au prix de 199 euros, puis remisée à 159,57 euros, la caméra de surveillance intérieure Netatmo Welcome est actuellement en promotion à 94,99 euros sur Amazon.

Une caméra qui se fond dans le décor

La Netatmo Welcome intrigue par son design tubulaire, pourtant c’est bel et bien une caméra de surveillance. Elle est assurément l’une des caméras les plus esthétiques du marché, avec sa touche dorée. Design, elle est aussi discrète et ne fera pas tache dans le décor. L’installation est aussi simple que rapide puisqu’il suffit de la poser sur une surface plane, la brancher, la connecter au wifi et bien sûr installer l’application Netatmo Security sur iOS et Android.

L’application est simple à prendre en main. Vous allez recevoir des notifications sur votre smartphone dès qu’un mouvement est détecté. Il est bon de noter que cette caméra respecte la vie privée puisque les photos et vidéos enregistrées ne peuvent être stockées que sur une carte SD que vous pourrez ajouter à la caméra.

Et qui reconnaît les intrus facilement

Elle est capable de filmer en Full HD à 130 degrés pour afficher le plus de choses possible, et arrive à bien gérer les contre-jours .Cette caméra est capable de sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne infrarouge afin de rien louper de ce qui se passe une fois la nuit tombée, mais on perd en qualité.

Son point fort réside notamment dans sa capacité à reconnaître les visages. Elle pourra alors identifier les membres de la famille, ou avertir si un inconnu est rentré chez vous. La Netatmo Welcome vous envoie une notification sur votre téléphone avec, en prime, une photo de la personne. Parfait donc pour éviter les fausses alertes. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. En revanche, pas de haut-parleur au menu pour faire peur à d’éventuels cambrioleurs. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie.

