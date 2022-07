L’écran LG UltraGear (34″, G-Sync, FreeSync, 144Hz) devient enfin abordable

Dans ce bon plan du Prime Day, on vous propose un écran PC incurvé de 34 pouces, le LG UltraGear 34GN73A-B qui profite d'une belle réduction : 319 euros au lieu de 406 euros.

Quoi de plus agréable que d’avoir le bon écran pour travailler, mais surtout jouer dans les meilleures conditions ? C’est ce que proposent les moniteurs LG de la gamme UltraGear. Ces moniteurs « Ultrawide » disposent d’un ratio d’affichage plus large afin d’étendre son champ de vision, comme si l’on possédait deux écrans placés l’un à côté de l’autre. C’est le cas du moniteur LG UltraGear 34GN73A-B doté d’une large dalle et de caractéristiques pensées pour les joueurs. Il est disponible sur Amazon avec 21 % de réduction.

LG UltraGear 34GN73A-B est un excellent moniteur PC, pourquoi ?

Pour sa dalle IPS au forfait 21:9 de 34 pouces

Pour son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz

Parce qu’il est compatible AMD FreeSync, Nvidia G-Sync et HDR10

Au lieu de 406 euros, le moniteur LG UltraGear 34GN73A-B est aujourd’hui proposé à 319 euros sur Amazon pour le Prime Day.

Un moniteur (très) large

Forcément avec un format pareil, le LG 34GN73A-B prend plus de place qu’un moniteur classique. Avec sa dalle IPS légèrement incurvée de 34 pouces, on pourrait presque penser qu’il est possible d’inclure deux petits moniteurs dans l’écran. La définition est calquée sur les normes Ultrawide (2560×1080) offrant 33% d’espace d’écran en plus par rapport à une dalle Full HD classique. On peut aussi régler la hauteur et l’inclinaison du moniteur grâce à son pied ergonomique.

Pensé avant tout pour les joueurs

Cet écran ne se résume pas qu’à son format puisqu’il intègre certaines fonctionnalités bienvenues pour augmenter le confort au quotidien. Il est compatible HDR 10, ce qui lui offre un meilleur pic de luminosité pour les jeux compatibles. Il intègre également la technologie FreeSync d’AMD et même le G-SYNC de Nvidia afin d’éviter les saccades en jeu, un gain non négligeable pour les joueurs qui se réjouiront également de sa fréquence de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 144Hz.

Enfin pour la connectique, le moniteur de LG offre 2 entrées HDMI 2.0 pour brancher 2 appareils simultanément, mais aussi un Displayport 1.4.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offres du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.