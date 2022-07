Le prix du SSD portable 2 To de SanDisk est en forte baisse pour la fin des soldes

Le SSD portable SanDisk est non seulement pratique grâce à son format compact, mais il est également performant. Encore mieux, aujourd’hui la version 2 To est à -28 % et s’affiche à 186,99 euros contre 259,99 euros habituellement.

Plus solides, plus rapides, plus performants… Les SSD sont une très bonne solution de stockage externe. Le SSD portable SanDisk 2 To sera idéal pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un SSD pratique à transporter, mais aussi efficace, puisqu’il assure une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 560 Mo/s. Si habituellement le prix est assez élevé pour cette grande capacité de stockage, le modèle avec 2 To bénéficie de plus de 70 euros de remise immédiate.

L’essentiel à retenir du SSD de SanDisk

Le format compact et robuste

Les vitesses de lecture jusqu’à 520 Mo/s

Une grande capacité de stockage : 2 To

Et une compatibilité USB-C

Au lieu d’un prix barré à 259,99 euros, le SSD externe portable de SanDisk avec 2 To de stockage est disponible en promotion à 186,99 euros chez Boulanger. Il est également au même prix sur Amazon.

Un SSD à emmener partout avec soi

L’un des critères principaux d’un SSD est qu’il soit suffisamment compact pour être transporté facilement. Le SSD SanDisk répond à cette condition puisque ses dimensions de ‎‎9,7 x 4,7 x 1 cm et son poids plume de 40 grammes faciliteront grandement son transport. La marque intègre même un crochet en caoutchouc robuste, afin d’attacher le disque à votre boucle de ceinture ou à votre sac à dos par exemple.

Sa conception ne manque pas de robustesse. Ce SSD a été élaboré pour que vous voyagiez sans souci, sans crainte de le casser. Avec son boîtier en silicone et son revêtement antidérapant, il est capable de résister contre les chutes allant jusqu’à deux mètres. Sachez toutefois qu’il n’est pas résistant à l’eau.

De belles performances et une grande quantité de stockage

Côté performance, le SSD portable SanDisk offre des vitesses de lecture et d’écriture, pouvant atteindre respectivement 520 Mo/s. Il est donc particulièrement adapté pour les personnes qui souhaitent installer des applications dessus ou bien transférer régulièrement des photos et des vidéos haute définition. Pour couronner le tout, il dispose d’une quantité de données conséquente, à savoir 2 To de stockage, afin de stocker des centaines de vidéos ou bien des jeux.

De plus, ce SSD portable est compatible avec Windows et Mac. Pour le brancher, il est équipé d’un connecteur USB 3.1 Type-C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec les ordinateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain. À noter qu’il profite d’une garantie fabricant de 3 ans.

