DJI Mini SE : ce petit drone devient encore plus abordable avec ce code promo

Le DJI Mini SE est le drone parfait pour démarrer dans la vidéo aérienne. Ce modèle entrée de gamme s’accompagne d’une fiche technique équilibrée et se trouve aujourd'hui moins cher grâce à un code promo.

Les drones DJI peuvent parfois s’approcher des 1 000 euros, heureusement la marque pense aux petits budgets et à ceux qui souhaitent s’essayer à la vidéo aérienne. Parmi ses solutions abordables, on retrouve le DJI Mini SE. Celui-ci copie en partie le Mavic Mini, avec des dimensions compactes, des images de bonne qualité, et avec des vols automatiques bien pratiques pour immortaliser vos moments. Aujourd’hui il s’affiche à un prix encore plus avantageux grâce à cette réduction de 20 euros.

Les points clés du DJI Mini SE

Un drone compact et léger

Capable de filmer en 2,7K à 30 fps

Plusieurs fonctionnalités de vol automatique

Initialement à 299 euros, le drone DJI Mini SE passe à 279 euros en utilisant le code CR20 sur le site Rakuten. Notez que le produit est directement vendu par Boulanger.

Un drone facile à transporter

Le DJI Mini SE est un drone au format compact et léger, puisqu’il ne pèse que 249 grammes. Il se situe donc en dessous du seuil des 800 grammes, à partir duquel une déclaration et une formation sont exigées par la législation européenne. Il est tout de même conseillé de faire une petite formation en ligne pour pouvoir voler en toute sécurité, et pour être plus à l’aise. Autrement, ce drone sera facilement transportable grâce à son squelette pliable qui pourra se glisser dans un sac à dos sans souci.

Des accessoires sont d’ailleurs inclus pour vous faciliter vos sessions de vol. On retrouve une radiocommande, une batterie de vol intelligente, une paire d’hélices de rechange, plusieurs câbles USB et RC, une protection de nacelle ou encore une paire de joysticks de rechange.

Filme et capture de beaux clichés

Pour contrôler votre drone, vous pourrez télécharger l’application DJI Fly, puis y insérer votre smartphone dans la manette dotée de joysticks amovibles fournis. Pour connecter votre appareil, vous aurez trois câbles à disposition : un micro-USB, un USB-C et un Lightning. Concrètement, cette installation vous permettra d’obtenir un retour vidéo en HD en plein vol, et ce, jusqu’à 2 kilomètres de distance.

Ce drone est capable de capturer des photos ou des vidéos jusqu’en 2,7K à 30 fps, mais aussi en 1 080p à 30 ou 60 fps. Ici, pas de 4K malheureusement, mais pour débuter dans la vidéo aérienne, la qualité d’image sera largement suffisante. Pour les plus créatifs, de nombreux modes de vol automatique sont disponibles comme les modes Dronie, Spirale, Fusée et Cercle. Après avoir sélectionné le QuickShot désiré, le drone exécutera le mouvement choisi pendant l’enregistrement vidéo. De quoi se faciliter grandement la vie si on veut obtenir un résultat pro.

Assez endurant Le Mini SE est équipé d’une nacelle motorisée stabilisée sur 3 axes, qui assurera des images fluides et sans secousses. Il faudra toutefois être vigilant, car il n’embarque pas de capteurs de collision. Quant à son autonomie, ce drone DJI Mini SE pourra voler pendant 30 minutes environ sur une seule charge.

Quel drone choisir ?

