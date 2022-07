Amazon propose un casque gaming SteelSeries vraiment pas cher aujourd’hui

Un bon rapport qualité-prix, une conception légère, une voix claire et un bon rendu sonore, c'est ce que propose le SteelSeries Arctis 3. Il est aujourd'hui en promotion à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros habituellement.

Dans le monde du gaming, le casque fait partie des accessoires primordiaux pour tout bon gamer et gameuse qui se respecte. Et même si vous avez un budget limité, certains casques apportent une bonne immersion pour une meilleure expérience de jeu. C’est le cas par exemple du Arctis 3 de chez SteelSeries qui, malgré son petit prix, est de bonne qualité. Aujourd’hui il profite de plus de 40 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir du SteelSeries Arctis 3

Un casque léger et confortable

Un micro de bonne qualité et la suppression de bruit

La prise jack pour une multiple compatibilité

Auparavant au prix de 69,99 euros, le casque gaming SteelSeries Arctis 3 est disponible en promotion à 39,99 euros sur le site d’Amazon, soit 43 % de remise immédiate.

Un casque confortable pour de longues sessions de jeu

Le SteelSeries Arctis est un casque filaire circum-aural à la fois léger et confortable, grâce à son revêtement en maillage sportif au niveau du bandeau, et des oreillettes en mousse à mémoire de forme. Le tissu limitera la pression sur le crâne tout en assurant un bon maintien.

Un casque gaming qui va à l’essentiel

Côté audio, le Arctis 3 intègre deux transducteurs de 40 mm qui offrent un environnement sonore riche, précis et sans trop de distorsions. Certes ce n’est pas le plus performant de la marque, le casque parvient à bloquer les sons en provenance de l’extérieur grâce au micro ClearCast.

Celui-ci vous assure une communication vocale claire et précise durant vos parties avec vos camarades. Il est un peu moins convaincant qu’un vrai micro professionnel, mais il conviendra dans 99 % des usages et suffira amplement pour du chat en ligne. Pour plus d’immersion, ce casque est compatible avec Windows Sonic Spatial Audio, le son surround natif intégré aux PC Windows 10 et aux consoles Xbox.

Un casque polyvalent

Enfin, il est bon à savoir que ce casque ne se limite pas seulement à une utilisation pleinement PC. Le Arctis 3 est compatible également avec toutes les consoles du moment, qu’elles soient next-gen ou non, de la PlayStation à la Xbox ainsi que la Nintendo Switch en utilisant la prise jack 3,5 mm.

Découvrez nos recommandations de casques gaming

Afin de comparer le SteelSeries Arctis 3 avec les autres références sur le marché et trouver le casque gamer qui vous convient le mieux, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs casques gamer du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.