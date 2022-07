VPN : voici les meilleurs deals du moment pour protéger vos données

Et si vous souscriviez enfin à un service de VPN pour garantir votre confidentialité en ligne ? Nous avons sélectionné 3 des services proposant les meilleures offres du moment pour mieux vous aider à faire votre choix.

Vous n’avez pas encore craqué pour un service de VPN à cause des tarifs un peu élevés ? Sachez qu’il est tout de même possible de faire de bonnes affaires dans ce domaine. Rassurez-vous, nous avons fait le nécessaire pour ne pas vous faire perde de temps et avons sélectionné les 3 meilleures offres du moment chez PureVPN, SurfShark et Cyberghost.

Les offres VPN du moment

Pure VPN : 2 ans + 3 mois pour 1,99 euro par mois

PureVPN fait partie des services les plus fournis du marché avec pas moins de 6500 serveurs dans 140 pays. C’est également l’un des VPN les plus anciens et donc qui dispose d’une grande expérience utilisateur. Cela se ressent par la qualité et la simplicité de ses applications sur la majorité des plateformes disponibles que ce soit sur ordinateur ou mobile. Comme tout bon VPN, une fois activé, PureVPN va chiffrer votre connexion Internet et délocaliser votre adresse IP où que vous soyez dans le monde. Le gros avantage de PureVPN vient de la possibilité d’avoir accès à divers serveurs au sein d’un même pays pour optimiser le débit au maximum, ce qui est bien pratique pour les services vidéo comme Netflix qui se basent sur votre géolocalisions pour définir son catalogue.

La sobriété est également de mise et il ne suffit que d’un clic pour vous protéger sur Internet avec votre mobile, même si vous choisissez un serveur français pour conserver au maximum sa connexion et éviter d’être inondé par les publicités intrusives.

Comme la plupart des services de ce type sur le marché, PureVPN propose une garantie de remboursement sous 31 jours si vous n’êtes pas satisfait et pour finir, PureVPN ne conserve aucune donnée de ses utilisateurs, pas même vos heures de connexion et encore moins l’adresse IP.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur PureVPN.

Quels sont les avantages de PureVPN ?

Plus de 6500 serveurs dans 140 pays

jusqu’à 10 appareils simultanément sur un même compte

31 jours pour essayer

En ce moment, PureVPN propose un abonnement de 27 mois pour 53,95 euros, soit 1,99 euro par mois. Il s’agit actuellement de l’une des offres VPN les moins chères du marché.

Surfshark : 2,19 euros par mois pour 2 ans (+2 mois offerts)

Surfshark est aujourd’hui devenu un gros challenger sur la scène des VPN. Il faut dire que le service dispose de quelques arguments de poids. D’abord, il possède plus de 3 200 serveurs dans 65 pays au total. Bien naturellement, son principal intérêt est de sécuriser votre navigation sur Internet en protégeant vos données et vos informations personnelles, tout en assurant votre anonymat.

L’atout de ce VPN est qu’il est possible, via un seul abonnement , de l’utiliser sur tous les appareils de sa famille et de ses proches simultanément là ou la plupart limitent le nombre d’utilisations de la licence. Côté fonctionnalité, Surfshark fait également très fort. En premier lieu avec l’option baptisée Multihop permettant de chiffrer doublement sa connexion via un système de multiserveur. (Le débit est cependant fortement impacté). Il faut également compter sur un bloqueur de publicité et de tracker très efficace, un mode camouflage afin de faire croire à son FAI que votre connexion ne soit pas derrière un VPN ou encore un mode Whitelister permettant de contourner les notifications de changement de localisation.

L’application en elle-même ne fait pas partie des meilleures du genre, surtout depuis un ordinateur, mais elle a tout de même bénéficié des quelques ajustements par rapport à notre avis sur notre page dédiée surtout en ce qui concerne l’ergonomie de navigation. Les applications mobiles sont quant à elles de bonne facture et faciles d’utilisation.

Enfin, il est bon de savoir que Surfshark fait partie des VPN ayant une politique de transparence assez poussée notamment en ce qui concerne la conservation des données. En effet, le service ne conserve que les adresses mail de ses utilisateurs et ses derniers audits de sécurités par cabinet indépendant montrent bien que le VPN fait partie des meilleurs élèves dans ce domaine.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Surfshark.

Quels sont les avantages de Surfshark

Un très bon rapport qualité-prix

Contournement des géoblocages très efficace

Aucune limitation d’appareils en simultanée

L’abonnement de 2 ans + 2 mois offerts chez Surfshark est proposé en ce moment à 2,09 euros par mois, soit 54,32 euros en tout. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

Cyberghost : 1,99 euro par mois pour 3 ans (+3 mois offerts)

Le VPN Cyberghost est l’un des plus anciens disponible sur le marché en France et dans le monde. À ce titre, il dispose d’un savoir-faire et d’une expérience ayant séduit nombre d’utilisateurs pour ses fonctions, ses performances et son prix attractif. Comme tout bon VPN, Cyberghost possède un protocole de sécurité et de cryptage vous permettant de sécuriser votre connexion Internet en masquant ou en remplaçant votre adresse IP par un autre emplacement. De cette manière vous êtes complètement invisible dans votre navigation sur le web, mais vous pouvez aussi en profiter pour avoir accès aux catalogues des services de VOD à l’étranger via le contournement des géoblocages.

À l’heure actuelle, Cyberghost est le service VPN distant du plus grand nombre de serveurs dans le monde, ils sont environ 7 400 répartis dans 91 pays. Les performances sont parmi les meilleures du marché avec des taux de transferts optimaux en fonction de votre utilisation, que ce soit simplement pour votre sécurité, pour le streaming, le jeu en ligne ou le téléchargement de torrent. L’autre utilisation la plus répandue, et Cyberghost le sait bien, est de faire passer votre connexion par un serveur américain pour profiter des serveurs US des plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou OCS.

Tout ceci avec une interface très simple d’utilisation sur votre ordinateur ou votre mobile. Il est même possible d’avoir accès au VPN depuis votre TV sous Android ou votre Fire TV d’Amazon. Vous pouvez également configurer Cyberghost directement sur votre routeur et en faire profiter d’un coup tous vos appareils connectés.

Cyberghost profite aussi d’un service Client réactif, mais principalement en anglais. Il met aussi en avant la transparence de ses activités en garantissant la non-conservation de vos données hors celles de l’inscription. Vous pouvez donc naviguer sur le Net sans crainte d’avoir la moindre information pouvant fuiter.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Cyberghost.

Quels sont les avantages de Cyberghost ?

Un VPN rapide et optimisé pour le téléchargement

Une interface ergonomique, claire et bien traduite

Des serveurs dédiés pour chaque type d’utilisation

Cyberghost propose en ce moment un abonnement de 3 ans avec 3 mois offerts à 1,99 euro par mois, soit un total de 77,61 euros; le tout avec 3 mois supplémentaires offerts. Vous avez également droit à 45 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

Notre comparateur de VPN

Si vous souhaitez comparer les offres ci-dessus avec d’autres références de VPN, nous vous proposons de jeter un œil à notre comparateur dédié.

