L’énorme TV 4K Philips The One 70 pouces (HDMI 2.1) est à très bon prix

Avoir un grand téléviseur demande un budget conséquent. Fort heureusement, certaines références permettent de faire de belles économies, comme c’est le cas du modèle 70PUS8556 de Philips. En effet, ce TV de 70 pouces tombe à 779 euros au lieu de 1 399 euros de base.

Pour rivaliser avec les cadors des téléviseurs, Philips mise sur sa technologie d’éclairage Ambilight sur 3 côtés. Un atout non négligeable pour le constructeur, qui tire son épingle du jeu en rendant vos contenus plus immersifs et dynamiques. L’expérience ne sera que meilleure avec une grande diagonale, et ça tombe bien puisque le TV Philips The One 70PUS8556 perd plus de 600 euros de son prix.

Ce qu’on apprécie sur ce TV 4K

Sa très grande diagonale de 70 pouces

Sa compatibilité HDR10+ et Dolby Vision/Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 et Android TV intégré

Petit plus : la technologie Ambilight

Initialement à 1 399 euros, le TV Philips The One (70PUS8556/12) de 70 pouces est à présent disponible en promotion à 779 euros sur le site d’Ubaldi.

Un très grand écran qui fait la différence

Le TV Philips The One 70PUS8556 dispose d’une diagonale de 70 pouces, ce qui en fait un TV d’une taille considérable, donc veillez à avoir suffisamment de place dans votre salon avant de l’acheter. Une chose est sûre, cette diagonale est plus que confortable pour visionner tous vos contenus. Ce modèle offre également une définition 4K, et est compatible avec le HDR10+ et le Dolby Vision. De quoi assurer une très belle qualité d’image. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K. Côté son, on a droit à du Dolby Atmos pour un rendu vaste et bien riche.

Avec sa finesse d’écran et son cadre métal argenté, le TV fait grande impression. Mais son véritable point fort réside dans l’Ambilight. Concrètement, le TV intègre trois barres lumineuses au dos, qui vont diffuser un halo lumineux tout autour de l’écran, lequel sera donc projeté sur le mur. Cette technologie sert à ajouter plus de profondeur à l’image, puisque les couleurs du halo s’accordent à celles du contenu diffusé. Résultat : une immersion encore meilleure au quotidien.

Android TV, un OS excellent

Cette SmartTV tourne sous l’OS Android TV. L’OS TV de Google donne accès à une interface fluide et intuitive pour naviguer très facilement dans les menus, mais il permet surtout d’avoir accès au catalogue Google Play. On peut notamment y retrouver les applications de services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Vous disposerez aussi de la fonctionnalité Chromecast, qui vous permettra de diffuser du contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette, ainsi que de Google Assistant pour piloter votre TV à la voix.

Le Philips The One n’est en revanche pas vraiment destinée aux gamers. Ce TV intègre tout même un port HDMI 2.1 autorisant seulement le VRR pour un jeu fluide et rapide, mais pas de 120 Hz car la dalle est bloquée à 60 Hz. Au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, des ports HDMI 2.0, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique. À noter, le téléviseur intègre la technologie DTS Play-Fi pour se connecter aux enceintes compatibles dans n’importe quelle pièce.

Plutôt intéressé par de l’OLED ?

